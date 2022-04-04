Заявления Байдена о Путине смертельно опасны для США

The National Interest (США): неуравновешенная политика Байдена по Украине

Неумелой политикой Байден загнал себя в угол, пишет TNI. Он дал зеленый свет "Северному потоку — 2", отказавшись от сотрудничества с канадцами. Ему нужна саудовская нефть, но после критики саудовцы не отвечают на телефонные звонки. Украина — туда же, отмечает автор. Слова Байдена о Путине "смертельно опасны", предупреждает он.

Президент Байден неумело проводит внешнюю политику, и большинство американцев знают об этом. Если хотите понять реальные причины широко распространенной озабоченности по поводу украинского кризиса, начинать надо именно с этого.

Когда президент Джо Байден на прошлой неделе выступил с опрометчивым заявлением о том, что Владимир Путин "не может оставаться у власти", аппарат Белого дома поспешил его исправить. Президент, заявили сотрудники администрация, проводит в отношении Украины последовательную, сбалансированную и эффективную политику.

Раз инакомыслие патриотично, когда демократы находятся у власти, позвольте мне сделать несколько замечаний.

Во-первых, как отмечал историк Роберт Сервис (Robert Service) в интервью The Wall Street Journal, Байден прошлой осенью создал впечатление, что Украина приблизилась к членству в НАТО, заключив с ней Хартию о стратегическом партнерстве. Но вместе с тем он не сумел подготовить эту страну к самообороне. Это можно назвать нарушением базового правила международной политики: никогда не оскорблять короля. Джон О’Салливан (John O’Sullivan) предупреждал 3 февраля на страницах журнала National Review, что Соединенные Штаты намереваются провоцировать Путина. О’Салливан был прав.

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Во-вторых, Байден реализует прогрессивную повестку по климатическим изменениям, окружающей среде и в нефтегазовой отрасли, которая не просто неразумна, но и катастрофична с учетом нынешнего кризиса. Это он отменил американо-канадский трубопроводный проект "Кистоун" и очень этим гордится. При этом Байден дал зеленый свет российско-германскому трубопроводу "Северный поток — 2". Задумайтесь об этом. Нынешняя администрация отказалась от энергетического сотрудничества с канадцами, и в то же время дала согласие на поставки газа из путинской России в Германию.

Одновременно с этим Байден в прошлом году настаивал, что саудовцев надо критиковать за их действия в Йемене и за нарушения прав человека. Тем самым он загнал себя в угол. Теперь ему нужна саудовская нефть, а саудовцы даже не отвечают на его телефонные звонки.

В нынешних условиях, запрещая поставки российской нефти и газа на международные рынки, не имеет никакого смысла карать при этом североамериканских нефте- и газодобытчиков. Это вообще всегда было бессмысленно. В равной мере не имеет смысла подлизываться к злейшим врагам США из Ирана и Венесуэлы ради ликвидации дефицита энергоресурсов. Совершенно очевидно, что при решении этих проблем надо работать не с врагами, а с союзниками, а также налаживать добычу внутри страны. Такая необходимость назрела уже давно.

В-третьих, вполне можно понять желание американского общества и (иногда) президента Байдена уйти от ненужной эскалации напряженности с Москвой. В любом разумном подходе учитывается этот фактор, потому что целью является сохранение ядерного мира между великими державами. Но разумный подход не предусматривает постоянную и заблаговременную подачу сигналов русским о том, какой будет следующая приемлемая ценовая граница США в вопросах сдерживания и дипломатии принуждения. Но именно этим снова и снова занимается Байден. Это как игра в покер, когда один игрок постоянно показывает свои карты остальным. Это порочная и саморазрушительная практика. Естественно, Путин в полной мере этим пользуется.

Но если вы президент США, то прежде чем заявлять, что глава иностранного государства "не может оставаться у власти", задумайтесь об американском опыте в смене зарубежных режимов за последние 20 лет. Всерьез ли вы говорите о такой смене в данном случае? Если ваш ответ утвердительный, то что вы собираетесь делать со страной площадью 17 миллионов квадратных километров, у которой тысячи единиц ядерного оружия? Или ваши аппаратчики снова будут дезавуировать ваши слова?

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Соединенные Штаты не могут бесконечно усиливать давление, даже если президент перестанет заблаговременно подавать сигналы о каждом таком шаге. Например, высказывалась идея о создании бесполетной зоны в небе над Украиной, которую должна обеспечивать НАТО. Разумный человек с этим не согласится, и я тоже считаю, что это слишком. Путинская Россия — это не Ирак Саддама Хусейна. Риск случайной эскалации с крупной ядерной державой будет чрезвычайно высок, а это совершенно не нужно. <…>

Здесь уместно вспомнить аргументы Мэка Оуэнса (Mac Owens), приведенные им недавно в великолепной статье. Он отмечает, что при проведении американской внешней политики центральное место должны занимать соображения благоразумия и рассудительности. Благоразумие вовсе не означает, что надо избегать любых форм конфликта и напряженности с зарубежными авторитарными агрессорами. Рассудительность означает, что нужно находить правильный баланс, совершать правильные действия в нужное время и по правильным причинам. Во внешней политике это значит, что следует избегать таких ошибок, как чрезмерное перенапряжение стратегических сил, равно как и недостаточное их напряжение. Либеральные интернационалисты со своим законническим и нравоучительным подходом к международным делам и со своим недовольством жесткой силой обычно допускают ошибки одновременно по обоим направлениям.

Администрации Байдена придется решать, какого именно исхода она хочет на Украине. Президент, выступая в Польше, открыто заявил, что американское желание — это конец путинского режима. Его аппарат заявляет, что это не так. Последствия такой путаницы смертельно опасны, и нам лучше поверить, что Путин прислушивается к звучащим словам. <…>

Одну альтернативную идею предложил на страницах Foreign Affairs Уэсс Митчелл (Wess Mitchell), занимавший должность заместителя госсекретаря по европейским и евразийским делам в первые два года правления Трампа. Эту идею он назвал "усиленный нейтралитет". Украинский президент Владимир Зеленский уже дал понять, что он готов отказаться от вступления Украины в НАТО. Концепция усиленного нейтралитета означает, что Украина не вступит в альянс, однако все стороны гарантируют ее независимость. Кроме того, она может свободно развивать дипломатические, экономические и политические связи с Западом. Но Митчелл отмечает, что без украинцев это условие принимать нельзя. Зеленский доказал, что он сильный лидер военного времени, а его народ продемонстрировал поразительное мужество и умение защищать родину. Между прочим, это называется национализм — любовь к своей стране и готовность сражаться за нее. <…> Запад не должен принуждать Зеленского к отказу от урегулирования, если тот посчитает, что такое урегулирование соответствует интересам Украины.

Чисто по-человечески можно посочувствовать американским руководителям из обеих партий, которые сталкиваются с самыми серьезными для США геополитическими вызовами со времен холодной войны. Мы должны молиться за то, чтобы эта администрация в итоге все сделала правильно. Я говорю вполне серьезно. Опасность развала системы сдерживания и возникновения конфликта на нескольких направлениях сегодня вполне реальна.

К сожалению, наш главнокомандующий без необходимости усугубляет все эти вызовы. Проблема банально проста, как бы жестоко это ни звучало. А именно: зарубежные диктаторы не боятся Байдена так, как должны бояться. Действуя в соответствии с либеральным форматом XXI века, он осуждает и раздражает их, но при этом не создает никаких средств сдерживания и устрашения. Он то допускает дикие преувеличения, то демонстрирует растерянную непоследовательность. Вопреки заявлениям двухлетней давности, Байден не является тертым калачом в вопросах внешней политики. Он часто ошибается в своих суждениях и оценках, на что как-то раз указал бывший министр обороны Роберт Гейтс (Robert Gates). Байден карьерный политик и лидер партийной машины, почти полвека занимавший важные должности в Вашингтоне, но не создавший впечатление руководителя, имеющего твердые политические убеждения по вопросам национальных интересов. Его партия дрейфует влево, и вместе с ней дрейфует он сам. Он сам себе поставил задачу исполнять пожелания своей собственной либеральной коалиции. Приятный человек? Может быть. Так считает большинство его сторонников. Но предвкушающим удовольствие зарубежным диктаторам на это наплевать, а суд истории может оказаться беспощадным.

Байден неумело проводит внешнюю политику, и большинство американцев знают об этом. Если хотите понять реальные причины широко распространенной озабоченности по поводу украинского кризиса, начинать надо именно с этого.