Изоляция России приведет к непредсказуемым последствиям

Yle (Финляндия): во время своего президентского срока Тарья Халонен относилась к России оптимистично — так она обосновывает свои взгляды

Экс-президент Финляндии Тарья Халонен надеется, что изоляция России с помощью санкций не будет постоянной, сообщает Yle. По ее мнению, это может привести к непредсказуемым последствиям. Уже сейчас необходимо думать о том, как мир будет выходить из этой ситуации, сказала Халонен.

"Причина моего позитивного отношения была вполне обоснованной: в 1996 году Россия присоединилась к Совету Европы", — говорит экс-президент Финляндии Тарья Халонен (Tarja Halonen).

Тогда Россия согласилась с принципами Совета Европы, касающимися демократии, прав человека и правового государства. Халонен не ожидала, что Россия будет развиваться после распада СССР настолько стремительно.

"Так что мой оптимизм и надежда на то, что Россия останется в Совете, были вполне оправданными", — уверена Тарья Халонен.

По ее словам, позже действия России перестали совпадать с принципами Совета Европы.

"Сейчас Россия больше не входит в состав Совета Европы. В частности, в стране уже начались разговоры о введении смертной казни".

Халонен не хочет комментировать, изменился ли Владимир Путин со времен ее президентского срока. Тарья Халонен была президентом Финляндии с 2000 по 2012 год.

"Нашим президентом уже больше 10 лет является Саули Ниинистё (Sauli Niinistö), и при необходимости он сможет ответить на эти вопросы. Я бы сказала, что с тех пор много воды утекло".

Также Халонен не хочет говорить и о том, какие чувства у нее вызывают нынешние действия Путина.

"Бывшему президенту не стоит анализировать черты характера, особенности и действия лидеров других стран. Я уже говорила, что спецоперация на Украине была неправильным решением, оно противоречит международным нормам и приносит невероятно много потерь".

"Изоляция России может привести к чему угодно"

После того, как Россия начала спецоперацию на Украине, против России были введены новые масштабные санкции, которые изолировали ее от остального мира. По словам Тарьи Халонен, это может привести к непредсказуемым последствиям.

"После распада СССР мы считали очень важным, чтобы Россию не изолировали", — отмечает Халонен.

"Таковой была позиция ЕС и США, это было общее мнение. Я по-прежнему считаю, что изоляция может быть только временной".

По словам Тарьи Халонен, сейчас необходимо задуматься о том, как закончится изоляция России, и как мир будет выходить из этой ситуации.

"Пока вести переговоры по этой теме неактуально, потому что все стремятся к тому, чтобы скорее добиться изменений", — говорит Халонен.

"Тогда наша позиция была такой, что вступать в альянс не стоит"

Страны Прибалтики Эстония, Латвия и Литва присоединились к НАТО в 2004 году. Сейчас СМИ активно спорят, не совершила ли Финляндия ошибку, не присоединившись тогда к альянсу. Халонен обосновывает тогдашние действия общей позицией страны.

"Тогда наша позиция — не только моя, а наша позиция, позиция финнов — была такой, что вступать в альянс не стоит", — напоминает Халонен.

По словам Халонен, страны Прибалтики тогда оказались в особой ситуации. Эти небольшие страны были частью СССР и, по ее мнению, им было сложно обеспечить себе необходимый уровень обороны.

"В-третьих, за годы существования в СССР они привыкли к коллективной безопасности", — отмечает Халонен.

Тарья Халонен не комментирует вопрос о том, нужно ли Финляндии вступать в НАТО в нынешней ситуации.

"Руководство нашего государства наверняка тщательно изучает эти вопросы с учетом мнения населения Финляндии".

Маркку Санделл (Markku Sandell), Салла Вуолтеенахо (Salla Vuolteenaho)