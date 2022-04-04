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РИА Новости

В России начался весенний призыв

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Построение солдат
Построение солдат.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Весенний призыв на военную службу начался в России в пятницу, он никак не связан со спецоперацией на Украине, сообщило Минобороны РФ.

"С 1 апреля 2022 года начинается весенний призыв граждан на военную службу. Для прохождения военной службы весной этого года планируется направить более 134,5 тысяч человек. Весенний призыв пройдет в 82 субъектах Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Уточняется, что призыв в силу физико-географических условий некоторых регионов не будет проводиться в отдельных районах Коми, Камчатки, Приморья, Красноярского края, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей, а также Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

"Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции, так как для участия в ней направляются только офицеры и военнослужащие по контракту. Как и ранее, призыв будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке", — приводит ведомство слова начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгения Бурдинского.

По его словам, отправка призывников со сборных пунктов в войска начнется в третьей декаде мая.

Минобороны добавляет, что к работе на призывных пунктах допустят только тех сотрудников военкоматов, кто прошел вакцинацию от ковида или переболел им и имеет антитела. Отмечается, что призывные и сборные пункты в полном объеме обеспечены бесконтактными термометрами, масками, бактерицидными лампами и дезинфицирующими средствами, призывников тестируют на коронавирус.

Ведомство сообщает, что с 14 апреля начнет работу горячая линия по призыву по телефонам: 8 (495) 498-96-96, 8 (495) 498-96-97, 8 (495) 498-96-98. График работы: вторник и четверг с 10.00 до 12.00 мск.

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