Эскадре нужен миноносец

Китай показывает пример повышения мощи российских эсминцев

Первый месяц специальной военной операции прошел с ограниченным применением Военно-морского флота. Основной вклад моряков в демилитаризацию Украины пока идет по линии поражения важных объектов военной инфраструктуры пусками высокоточных ракет семейства 3М14 «Калибр» с надводных кораблей и подводных лодок. Удары по наземным целям также наносятся многоцелевыми истребителями Су-30СМ морской авиации и береговыми ракетными комплексами «Бастион». Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» и его эскорт участвовали в демилитаризации гарнизона острова Змеиный. Здесь все прошло быстро и результативно: все украинские пограничники добровольно сложили оружие, сохранив свои жизни.

Российские корабли подходили к порту Одессы, демонстрируя присутствие. Тем самым они вынудили командование ВСУ сохранять в прибрежных городах крупные гарнизоны в готовности дать отпор внезапной высадке морского десанта. Словом, моряки отвлекли внимание противника на себя, чем помогли танкистам и мотострелкам, наступавшим из Крыма в направлениях на Херсон, Энергодар и Мелитополь. Вместе с ними на ответственных направлениях шли отряды морской пехоты. Освобожденный от националистов порт Бердянск использовался для выгрузки бронетехники с десантных кораблей и доставки снабжения группировке, ведущей бои за Мариуполь. В конце марта пришли сообщения о подавлении корабельным огнем ряда целей противника у береговой черты в Одесской и Николаевской областях.

Не в полную силу

За первые четыре недели спецоперации российское командование не полностью использовало огневые и амфибийные возможности флота. Между тем крейсера и эсминцы Черноморского флота активно привлекались для обстрелов с моря войск фашистской Германии, и ее сателлитов, чем внесли весомый вклад в их разгром в ходе Великой Отечественной войны. Почему же сегодня корабли этих классов не задействованы подобным образом в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации?

Ответа на этот вопрос пока нет. Возможно, сказывается отсутствие в составе собранной в Черном море группировки кораблей проекта 956 «Сарыч» – единственного типа эскадренных миноносцев, сохранившегося в составе нашего флота. Он известен огромной мощью ствольной артиллерии, представленной парой высокоавтоматизированных двух орудийных башен АК-130. В сумме четыре ствола калибра 130 мм способны обрушить на врага за минуту до 6 т снарядов.

Единственная на Черноморском флоте установка АК-130 находится на флагмане «Москва», но использовать 11500-тонный крейсер в качестве корабля артиллерийской поддержки морского десанта вряд ли разумно. Корабли рангом поменьше несут 76- и 100-мм пушки, обладающие неплохими характеристиками, но значительно уступают по огневой мощи крейсерам и эсминцам со 130-мм орудиями главного калибра.

Эскадренный миноносец проекта 956 «Сарыч» разработан Северным проектным конструкторским бюро (СПКБ) в Санкт-Петербурге. По чертежам этого предприятия начиная с 1946 года построено более 550 кораблей общим водоизмещением более 1,5 млн т. При этом все корабли проекта 956 строились на одной площадке – ленинградском заводе им. А.А. Жданова, в настоящее время – АО «Северная верфь».

В период с 1980 по 1993 год промышленность передала отечественному флоту 17 эсминцев, в последующие годы – ни одного. Большинство кораблей проекта 956 уже разрезано на металл, еще несколько ждут своей очереди. «Беспокойный» стал музейным кораблем. На Тихом океане сохранились «Бурный» (в ремонте на «Дальзаводе» во Владивостоке) и «Быстрый», но они давно не выходят в море. Флагман Балтийского флота «Настойчивый» находится на 33-м судоремонтном заводе (о. Котлин), а «Адмирал Ушаков» – ремонтируется на «Звездочке» (г. Северодвинск).

Получается, что у нашего флота боеготовых эсминцев нет. На этом тему кораблей проекта 956 можно было бы и закрыть. Но не дает Китай – единственная страна мира, куда они поставлялись по линии военно-технического сотрудничества.

Эскадренные миноносцы проектов 956Э/ЭМ представляют самые мощные отечественные ракетно-артиллерийские корабли, когда-либо проданные за рубеж. Сегодня ВМФ НОАК – единственный иностранный оператор российских эскадренных миноносцев управляемого ракетного оружия.

Снова в море

Россия и Китай заключили сделку по двум эсминцам проекта 956Э в конце прошлого века. Строительство велось с использованием производственного задела. «Ханьчжоу» вошел в строй в 1999 году, «Фучжоу» – в 2000-м. Они отличалась от своих «систершипов» разве что экспортными вариантами исполнения ракет и радиоэлектронной аппаратуры. Затем последовала вторая партия, построенная по улучшенному проекту 956ЭМ: «Тайчжоу» в 2005-м и «Нинбо» в 2006-м.

На момент сдачи они представляли сильнейшие в боевом отношении надводные корабли океанского класса ВМФ НОАК. Эсминцы много ходили в море и изрядно поизносились. Флотское командование решило провести их ремонт в заводских условиях и одновременно перевооружить.

Согласно сообщению шанхайского сайта eastday.com, к настоящему времени оба эсминца первоначального проекта 956Э прошли комплексную модернизацию, а вскоре аналогичным работам подвергнется и пара ЭМ проекта 956ЭМ.

Издание сообщает, что первым из ремонта вышел «Ханьчжоу». Корабль с тактическим номером 136 покинул завод в конце 2019 года, а в марте нынешнего принял участие в морских учениях ВМФ НОАК. К тому времени работы завершились и на «Фучжоу». В обновленном виде эсминец (бортовой 137) также привлекался к мартовским маневрам сил флота.

Оба корабля подчиняются Командованию Восточного ТВД, которые выпустило соответствующий пресс-релиз. А центральное телевидение показало репортаж с маневров, уделив особое внимание «Фучжоу». На видеокадрах видно, что внешний облик корабля претерпел значительные изменения.

Обновление ракетного оружия

По мнению китайских экспертов, корабль обзавелся гораздо более сильным оружием, лучше адаптирован к системе боевого управления ВМФ НОАК. Они отмечают, что в ходе модернизации «Фучжоу» получил новейший зенитный комплекс HHQ-16 с вертикальной пусковой установкой на 32 ракетные ячейки. Она заменила однобалочную наводящуюся в двух плоскостях пусковую установку российского ЗРК «Штиль» (экспортный вариант «Урагана»).

HHQ-16 классифицируется как зенитный ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения воздушных целей на малой и средней дальности. Способен защитить корабль от массированного авиационного удара противника с использованием ракет, самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Комплекс может поражать как аэродинамические, так и баллистические цели.

По своим характеристикам HHQ-16 близок к российскому «Штиль-1», фактически являясь его полным аналогом. Если «Ураган» может одновременно наводить ракеты на четыре-шесть целей, то «Штиль-1» с его многоканальной системой – до 12. Это позволяет эсминцу отразить координированную атаку одновременно с нескольких направлений. За счет более рациональной компоновки мест хранения боезапаса число ракет (9M317M или им подобных), хранимых на корабле, увеличилось.

Вместо российских противокорабельных ракет П-270 комплекса «Москит» корабль получил восемь YJ-12. Они тоже сверхзвуковые, но местной разработки и производства.

Таким образом, эсминец теперь полностью перевооружен китайскими ракетами (российских на нем не осталось). На это обстоятельство обратил внимание эксперт Wei Dongxu из Пекина. По его мнению, высказанному в интервью газете Global Times, HHQ-16 и YJ-12 обладают большой огневой мощью. Она превращает ЭМ проекта 956 в гораздо более ценную боевую единицу как с точки зрения ударных, так и оборонительных возможностей.

Помимо нового вооружения в ходе модернизации «Фучжоу» получил обновленные радиоэлектронные системы. Журналисты eastday.com сделали такой вывод исходя из состава и форм радиоантенн корабля. Их внешний вид свидетельствует о том, что «Фучжоу» теперь обладает новейшими системами радиолокации, электронной борьбы, защищенной связи и боевого управления, может лучше координировать свои действия с экипажами других кораблей ВМФ НОАК.

Монотонный труд

На рубеже веков «Ханьчжоу» и «Фучжоу» представляли самые крупные и мощные боевые корабли ВМФ НОАК. Строившиеся параллельно с ними в Китае ЭМ тип 52С/D были меньше по водоизмещению (6200 против 8000) и несли менее сильное вооружение.

За прошедшие с тех пор два десятилетия эсминцы проекта 956Э уступили пальму первенства. По водоизмещению они уступают авианосцам, десантным вертолетоносцам и универсальным кораблям-докам, по мощи ракетного оружия – крейсерам тип 055 (строятся с 2014 года, в строю с 2020-го).

Командование флота пришло к выводу о необходимости проведения ремонта и переоснащения эскадренных миноносцев российского происхождения. Она стартовала в 2014-м и продолжалась в течение восьми лет.

Главной задачей, поставленной перед местной промышленностью, было продлить пребывание эсминцев проекта 956Э в составе ВМФ НОАК еще на полтора-два десятилетия. Для этого отдельные корабельные системы заменяются на китайские. Часть радиоэлектронного оборудования теперь сделана по образцу, прошедшему апробацию на эсминцах типа 052D, разработанных китайскими специалистами при содействии российских.

Пожалуй, самым важным изменением по части вооружения стало переоснащение кораблей вертикальными пусковыми установками. Данное направление модернизации кораблей типа «Сарыч» совпадает с проектом 956У, предложенным ранее разработчиком корабля АО «Северное проектно-конструкторские бюро».

По одному из вариантов, проработанных инженерами СПКБ, эсминец получал универсальные вертикальные пусковые установки 3С-14 для ракет комплексов «Калибр» и «Оникс». Чертежи были выполнены с таким расчетом, чтобы по проекту 956У строились бы новые корабли и дорабатывались уже находящиеся на службе. Однако этим планам не довелось осуществиться по причине недофинансирования Вооруженных сил на рубеже веков.

Развивая данное направление, СПКБ предложило проект 21956. Он был представлен в виде масштабной модели на международном военно-морском салоне 2007 года в Санкт-Петербурге. Задуманный как дальнейшее развитие «Сарыча», проект 21956 отличался удлиненным, с 145 м до 163 м (по ватерлинии) корпусом. В результате полное водоизмещение увеличивалось до 9 тыс. т. Вооружение – дальнобойные ракетные комплексы «Калибр» и С-300Ф «Форт». Другим серьезным отличием должен был стать переход с паровых котлов на газотурбинную силовую установку.

Корабли проекта 956 не предназначены для противолодочных операций, но могут за себя постоять в дуэльной ситуации с субмариной. Фото с сайта www.81.cn

Котлотурбинная проблема

Корабли проекта 956 рассчитывались на применение котельных агрегатов КВГ-2, состоящих из котла и турбонаддувочной аппаратуры, нагнетающего воздух в топки для повышения экономичности. Топливо – мазут. По причине низкой стоимости он обещал существенную экономию в эксплуатации. К недостаткам «мазутной системы» относят образование густого черного дыма на повышенных режимах работы. Это выгорают остатки топлива, образовавшиеся за время работы на холостом и малом ходу. Приняв во внутренние емкости 1740 т мазута, эсминец мог пройти 4 тыс. морских миль экономическим ходом 18 узлов. В случае необходимости мог развить максимальную скорость 32 узла.

Начиная со второй половины 1980-х годов на очередные корпуса ставили более совершенные агрегаты КВГ-3, а на «Ханчжоу» и «Фучжоу» – доработанные их варианты и модернизированную систему подготовки котельной воды. «Тайчжоу» и «Нинбо» получили КВГ-3Д, работающие на дизельном топливе. Они отличаются трубками, изготовленными из иных конструкционных материалов. Такие же агрегаты позднее нашли применение на индийском авианосце «Викрамадитья», принятом заказчиком от ПО «Севмаш» в 2013 году. Следующим шагом в развитие данного направления стали котельные агрегаты КВГ-4, изготовленные для флагмана отечественного флота – тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Замена котлов входит в список работ, выполняемых промышленностью в ходе ремонта корабля, который пока не завершен.

Котлам с турбонаддувом требуется профессиональная подготовка котловой воды. К сожалению, пренебрежительное отношение к технике являлось распространенным в тяжелые 1990-е годы. «Сгубил эсминцы неумелый личный состав, прежде всего матросы-срочники», – сожалеют сотрудники СПКБ. Неправильная эксплуатация привела к плохому техническому состоянию котлов. Горели трубки, засорялись клапаны, в результате корабли выходили из строя. Вот так большинство кораблей проекта 956 утратило боеготовность. Дело – в несоблюдении инструкций разработчика и производителя. Приходилось выполнять сложный ремонт, включая замену трубок на котлах.

Паротурбинная силовая установка представляет сложное техническое сооружение, требует соответствующего подхода и культуры эксплуатации. Прежде всего хорошей подготовки и дисциплинированности личного состава. Об этом в одной из бесед с журналистами сказал бывший генеральный директор СПКБ Владимир Спиридопуло.

По словам Владимира Ильича, силовые установки поставленных на экспорт кораблей находятся в прекрасном состоянии. В первую очередь – благодаря отношению китайских и индийских моряков к вверенной им технике, высокой дисциплине и обученности экипажей. Они правильно ведут подготовку котельной воды для котлотурбинной энергетики корабля. Соответственно рекламаций по силовым установкам из-за рубежа не поступало.

Связка в работе

Эскадренные миноносцы проекта 956 разрабатывались СПКБ одновременно с большими противолодочными кораблями проекта 1155. Они строились на параллельных линиях и должны были действовать в паре. БПК занимался борьбой с подводными лодками, эсминец – с надводными кораблями.

При этом в одиночном плавании корабль не был совершенно беззащитен от угроз из-под воды. На борту имелся гидролокатор «Платина-С» и противолодочный вертолет Ка-27. Поразить обнаруженную ими субмарину эсминец мог, выпустив 533-мм самонаводящиеся торпеды или задействовав пару пусковых установок неуправляемых ракет РБУ-1000.

Эскизный проект утвержден в 1972 году, то есть полвека тому назад. Головной корпус заложили в марте 1976 года. Через пару лет «Современный» сошел на воду, еще через два года – вышел в Балтийское море на испытания. Справочники НАТО дали новому типу обозначение «Sovremenny Class».

Советский флот принял «Современный» летом 1982 года. Прошла еще пара лет перед тем, как экипаж полностью освоил новую технику, а промышленность довела бортовые системы до нужной кондиции.

«Современный» шел на замену эсминцам проекта 56, созданным на основе опыта Великой Отечественной войны и строившимся до конца 1950-х годов. Общим у них была артиллерия главного калибра, состоявшая из пары двуствольных башенных установок калибра 130 мм. Однако устаревшая СМ-2–1 уступала АК-130 по скорострельности более чем в шесть раз!

Согласно замыслу флотоводцев, эсминцы проекта 956 должны были обеспечивать высадку морского десанта. Сопротивление действиям морской пехоты подавлялось точным огнем 130-мм пушек. Наводка велась с помощью автоматизированной системы МР-184 с радиолокационным каналом. Хорошо зарекомендовавшая себя комбинация АК-130 и МР-184 впоследствии нашла применение на крейсерах проектов 1144 и 1164, а также БПК проекта 1155.1.

На переходе морем и при высадке на берег ЭМ проекта 956 защищал морскую пехоту от ударов с воздуха при помощи зенитного комплекса «Ураган». Для этого на корабле имелось две пусковые установки с общим боезапасом 48 ракет типа 9М17/9М38М1.

В случае необходимости эти ракеты могли быть использованы и против радиоконтрастных морских целей малого и среднего водоизмещения. При появлении крупных вражеских кораблей в ход пускались тяжелые ракеты комплекса «Москит». Они располагались по четыре в каждой из двух бортовых пусковых установок. Принятый на вооружение в 1984 году, комплекс имел в своем составе ракеты массой около 4 т, разгонявшиеся до скорости в три раза быстрее звука. Дальность стрельбы – до 120 км. Позднее на вооружение поступил усовершенствованный комплекс «Москит-М» с соответствующим показателем 170–200 км.

Обнаружение целей

Обнаружение целей ведется мачтовыми радиолокаторами семейства «Фрегат». При стрельбе на большое расстояние (за пределами радиогоризонта) требуется предварительно получить необходимые данные на прицеливание. Для этого можно было использовать противолодочный вертолет Ка-27 (или его экспортный вариант Ка-28), а лучше – радиолокационный дозор Ка-31. Для него на эсминце имелся так называемый «телескопический ангар», по факту – складное укрытие. Оно предназначалось лишь для временного хранения авиатехники.

Ангар для постоянного хранения вертолета Ка-28/Ка-31 вместе с увеличенными запасами топлива и средств авиационного поражения появился лишь на двух заключительных кораблях серии. Ими оказались «Тайчжоу» и «Нинбо», построенные по заказу ВМФ НОАК. Артиллерийские системы ближней обороны АК630 уступили место зенитным ракетно-артиллерийским комплексам «Кортик» с ракетами 9М311. Чтобы освободить место и избежать перегрузки, пришлось снять кормовую артиллерийскую башню. Несмотря на это, полное водоизмещение выросло на 500 т, до 8500.

Согласно открытым источникам, за пару эсминцев проекта 956Э Китай выплатил России 885 млн долл., за два ЭМ улучшенного проекта 956ЭМ – еще 1,4 млрд долл.

Прибыв к месту службы в 2000 году, «Ханчжоу» полным водоизмещением 8000 т стал крупнейшим боевым кораблем ВМФ НОАК. По огневой мощи он значительно превосходил только что (в 1998 году) введенный в строй эсминец УРО «Шэньчжэнь» тип 051B водоизмещением 6100 т.

Поставленные в 2005–2006 годах «Тайчжоу» и «Нинбо» оказались еще крупнее и совершеннее. Помимо полноценного вертолетного ангара они отличались более современным зенитными комплексами, включая новый вариант «Штиля». По большом счету он представляет морское исполнение ЗРК Сухопутных войск линейки «Бук». В процессе развития комплекса его показатели последовательно улучшались. Так, максимальная дальность стрельбы по воздушной цели выросла с 25 км до 70 км.

Вопросы модернизации

Сравнительная эксплуатация ВМФ России боевых кораблей большого водоизмещения с различной энергетикой показала, что самая простая и надежная в эксплуатации – газотурбинная установка. Поэтому военным ведомством принято решение первым делом провести модернизацию газотурбинных БПК проекта 1155.

Аналогичная тема по проекту 956 предлагалась промышленностью, но не нашла поддержки. Окончательный отказ от дальнейшей эксплуатации эсминцев нарушит баланс между количеством боеспособных БПК и ЭМ. Между тем, согласно замыслу советских флотоводцев, корабли проектов 1155 и 956 должны были действовать в паре. Они проектировались конструкторами так, чтобы вместе решать задачи противолодочной, противовоздушной обороны, уничтожения вражеских надводных и береговых целей.

Утратив боеспособность, эсминцы проекта 956 лишили флот возможности провести мощную артподготовку перед высадкой морского десанта. Не получив заказов на модернизацию строевых эсминцев и постройку новых по проекту 21956, российская наука и промышленность занялись разработкой корабля дальней морской зоны следующего поколения «Лидер». Сначала темой занимался Крыловский центр. Впервые масштабная модель эсминца следующего поколения открыто выставлялась в 2015 году на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Там же говорилось о планах по сдаче головного корабля в 2022 году. К сожалению, его строительство до сих пор не начато.

Между тем пример Китая показывает, что можно провести модернизацию строевых кораблей с хорошим соотношением «стоимость–эффективность». В защиту этого утверждения можно привести «Ханьчжоу» и «Фучжоу», которые завершили ремонт с модернизацией и снова вышли в море для очередных маневров ВМФ НОАК. Они получили полностью новое ракетное оружие, сохранив 130-мм скорострельные пушки. По всей видимости, китайские адмиралы продолжают рассчитывать на артиллерийскую мощь этих кораблей в ходе проведения десантных операций. Действительно, скорострельная артиллерия пригодится для поддержки захватывающей плацдарм морской пехоты, при уничтожении береговых целей, подавлении вражеской артиллерии и других случаях.

Согласно сообщениям сайта eastday.com, теперь в очереди на модернизацию стоят «Тайчжоу» и «Нинбо». Экспертами высказывается мнение, что они получат новые системы вооружения, включая дальнобойные крылатые ракеты CJ10 – китайский аналог американского Tomahawk и российского «Калибра». Если эта информация верна, то в ходе модернизации эти корабли обретут колоссальную ударную мощь. Для хранения и запуска подобных ракет подойдут универсальные вертикальные пусковые установки, по типу тех, что ставятся на крейсера типа 055. В их ячейках могут храниться ракеты нескольких типов – противокорабельные, противолодочные и ударные для поражения наземных целей.

Владимир Карнозов