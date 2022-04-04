Цена победы

Оперативно-тактический комплекс «Искандер» применяется для уничтожения сложных и хорошо защищенных целей. Кадр из видео с сайта Министерства обороны РФ.

Успех боевых действий на земле определяется жертвами

Министр Сергей Шойгу на селекторном совещании в Министерстве обороны заявил: «В целом основные задачи первого этапа операции выполнены». Существенное снижение украинского военного потенциала позволяет сосредоточить основные усилия на главной цели – освобождении Донбасса, а операция продолжится до «полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим».

Успешное применение высокоточного оружия в ходе спецоперации позволяет Российской армии эффективно поражать объекты военной инфраструктуры Украины. Речь о тысячах и сотнях различных единиц военной техники, уничтоженных складах боеприпасов, топливных базах, аэродромах и ремонтных предприятий ВСУ. Удары по ним наносятся всем спектром имеющихся средств: крылатыми ракетами «Калибр», Х-555, Х-101, авиационными «Кинжал» и их сухопутным аналогом «Искандер». Минобороны США посчитало, что с начала операции российские военные провели пуски «крылатых и баллистических ракет всех типов и видов базирования в количестве около 810 пусков».

По последним данным, сверхзвуковая ракета берегового комплекса «Бастион» «Оникс» поразила базу горючего в районе Николаева. С нее велась поставка топлива для ВСУ в южной части страны. Также были опубликованы кадры залпа малого ракетного корабля ракетами «Калибр» по арсеналу с вооружением и военной техникой на территории Житомирской области. На совещании с руководством Минфина по реализации государственного оборонного заказа (ГОЗ) министр обороны Сергей Шойгу уже поставил задачу, что с учетом проведения специальной военной операции на Украине в текущем году необходимо сохранить темпы поставок перспективного вооружения.

Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской говорит, что для минимизации потерь среди военнослужащих России, ЛНР и ДНР ведению наступательных действий предшествует мощное огневое поражение противника в опорных пунктах и по его резервам.

Все 24 соединения сухопутных войск, по его словам, понесли «существенные потери». При этом у Украины не осталось организованных резервов, а восполнение потерь за счет мобилизации и территориальной обороны повышает риск потерь из-за нехватки подготовки. Украина лишилась значительной части боевой техники: 65,7% танков и бронемашин, 42,8% орудий полевой артиллерии и минометов, 30,5% реактивных систем залпового огня и 82% зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук-М1».

Ликвидированы 85% тактических ракет комплекса «Точка-У». Кроме того, уничтожены почти три четверти украинских военных самолетов и половина вертолетов, а из 36 беспилотников «Байрактар ТБ-2» в строю остался только один. Российские военные нанесли удары по 16 основным украинским военным аэродромам и уничтожили 39 баз хранения и арсеналов, где находилось до 70% военной техники, материальных средств и горючего, а также свыше 1 млн т боеприпасов. Высокоточным оружием было поражено 30 ключевых предприятий военно-промышленного комплекса.

«За восемь лет Вооруженные силы Украины создали в районе ЛНР и ДНР глубокоэшелонированную, хорошо укрепленную полосу обороны», – отметил Сергей Рудской. Это не позволяет избежать потерь.

По последним данным, в ходе спецоперации погиб 1351 российский военнослужащий, 3825 получили ранения. В начале марта Минобороны называло число погибших в 498 солдат и офицеров. Киев представил данные о потерях среди украинских военных 12 марта: по словам президента Украины Владимира Зеленского, на тот момент с начала российской операции погибли 1,3 тыс. военных. Потери ВСУ за месяц военных действий составили около 30 тыс. человек, в том числе более 14 тыс. безвозвратные. «Это примерно 11,5% их состава», – сообщил Сергей Рудской.

Рудской сообщил также, что на стороне националистов воюют 6595 иностранных наемников и террористов из 62 государств. Более 23 тыс. иностранных граждан из 37 стран выразили готовность сражаться на стороне ДНР и ЛНР, но республики заявили, что будут защищать свою землю сами. Кроме того, в Минобороны рассказали, что к ним поступает большое количество обращений от граждан России, желающих принять участие в специальной военной операции. Возможно, что им будет официально представлено такое право.

Касаясь потерь, надо отметить, что приводимая официально цифра – это общие данные по всей группировке войск РФ и ДЛРН. Причем в первом случае в нее входят и военнослужащие МО и других силовых ведомств, привлеченных к спецоперации. Сергей Рудской добавил, что государство возьмет на себя поддержку их семей, включая погашение кредитов, решение жилищного вопроса и «поднятие детей вплоть до получения высшего образования».

Дмитрий Литовкин