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Военно-промышленный курьер

Ростех презентовал ружье для зимней подводной охоты

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Источник изображения: vpk-news.ru

После успешно завершенных испытаний на рынок спортивных товаров выходит новая линейка ружей серии «МАКОz» для подводной охоты от АО «ПО «Электроприбор» концерна «Автоматика».

«АО «ПО «Электроприбор» в ближайшее время отправит первую партию продукции заказчику, – рассказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко. – Преимущество наших ружей заключается в том, что их можно использовать в различных условиях, в том числе в суровых – во время зимней охоты».

Продажей продукции будет заниматься ООО «Акватекс». Долгое время компания сотрудничала с зарубежными производителями ружей и в результате пришла к выводу, что для подводной охоты в России требуются изделия, оптимизированные под условия российских акваторий: из-за значительных различий в погодных условиях, видимости, глубинах водоемов. Специалисты ООО «Акватекс» отметили технические особенности ружья АО «ПО «Электроприбор» и предложили взять его в реализацию.

Ружья производства АО «ПО «Электроприбор» изготавливаются со стволом из нержавеющей стали, в них предусмотрена классическая привязка гарпуна за скользящую втулку и фиксация гарпуна в ружье за поршень. Изделие оснащено спусковой скобой, которая позволяет охотиться в плотных «зимних» перчатках. Обтекаемый надульник с горизонтальными крылышками дополнительно обеспечивает уменьшение подброса ружья при выстреле. Эргономика рукоятки рассчитана на интуитивное прицеливание и стрельбу навскидку, в том числе из неудобных и неустойчивых положений.

Тестовые образцы ружей, предоставленные специалистам АО «ПО «Электроприбор» для испытаний, получили высокую оценку экспертов в области подводной охоты. Они произвели более 1000 выстрелов в различных условиях и пришли к выводу, что изделие АО «ПО «Электроприбор» не имеет аналогов в России и ни в чем не уступает иностранным ружьям, а по конструктивным решениям, эргономике и внешнему виду превосходит большинство из них.

Уже в апреле у подводных охотников по всей России будет возможность оценить ружья «MAKOz» по достоинству.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Электроприбор
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