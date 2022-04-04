Ростех презентовал ружье для зимней подводной охоты

После успешно завершенных испытаний на рынок спортивных товаров выходит новая линейка ружей серии «МАКОz» для подводной охоты от АО «ПО «Электроприбор» концерна «Автоматика».

«АО «ПО «Электроприбор» в ближайшее время отправит первую партию продукции заказчику, – рассказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко. – Преимущество наших ружей заключается в том, что их можно использовать в различных условиях, в том числе в суровых – во время зимней охоты».

Продажей продукции будет заниматься ООО «Акватекс». Долгое время компания сотрудничала с зарубежными производителями ружей и в результате пришла к выводу, что для подводной охоты в России требуются изделия, оптимизированные под условия российских акваторий: из-за значительных различий в погодных условиях, видимости, глубинах водоемов. Специалисты ООО «Акватекс» отметили технические особенности ружья АО «ПО «Электроприбор» и предложили взять его в реализацию.

Ружья производства АО «ПО «Электроприбор» изготавливаются со стволом из нержавеющей стали, в них предусмотрена классическая привязка гарпуна за скользящую втулку и фиксация гарпуна в ружье за поршень. Изделие оснащено спусковой скобой, которая позволяет охотиться в плотных «зимних» перчатках. Обтекаемый надульник с горизонтальными крылышками дополнительно обеспечивает уменьшение подброса ружья при выстреле. Эргономика рукоятки рассчитана на интуитивное прицеливание и стрельбу навскидку, в том числе из неудобных и неустойчивых положений.

Тестовые образцы ружей, предоставленные специалистам АО «ПО «Электроприбор» для испытаний, получили высокую оценку экспертов в области подводной охоты. Они произвели более 1000 выстрелов в различных условиях и пришли к выводу, что изделие АО «ПО «Электроприбор» не имеет аналогов в России и ни в чем не уступает иностранным ружьям, а по конструктивным решениям, эргономике и внешнему виду превосходит большинство из них.

Уже в апреле у подводных охотников по всей России будет возможность оценить ружья «MAKOz» по достоинству.