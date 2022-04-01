Модернизация без огромных затрат

О ядерной политике США в новых условиях
В самом начале марта 2022 года научно-исследовательская служба Конгресса США опубликовала доклад «Ядерное оружие России: доктринальные основы, организация войск и модернизация». Руководителем авторского коллектива этого документа выступила Эми Ф. Вулф – специалист по ядерному оружию и консультант Государственного департамента и Министерства обороны США.
Появление этого документа не является случайным. С одной стороны, подобные отчетные документы публикуются с определенной периодичностью. С другой стороны, после начала специальной военной операции Вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины в военно-научных кругах США возобновилась дискуссия о том, возможно ли в новых условиях ограничить маневр Российской армии и повлиять на лиц, принимающих в России решения, за счет «традиционных инструментов влияния», одним из которых является ядерное устрашение.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА СИТУАЦИИ
Безусловно, первоочередной задачей для ядерных сил сдерживания США является защита национальной территории, а также союзников и партнеров. Кроме того, все без исключения президенты США выдвигали требования, в соответствии с которыми Америка должна обладать современным, многофункциональным, устойчивым, безопасным и надежным ядерным потенциалом.
В интересах обеспечения поддержания «абсолютного мирового лидерства» и «непревзойденной военной мощи» публикуемые в США документы подобного рода обладают выраженной антироссийской направленностью.
В связи с этим заявляется о необходимости восстановить баланс в нестратегических вооружениях, для чего планируется модернизировать крылатые ракеты морского базирования и ядерные боеприпасы малой мощности, которыми в ограниченном количестве планируется оснащать баллистические ракеты подводных лодок «Трайдент-2».
По оценкам руководства США, со времени «Обзора ядерной политики», подготовленного в 2010 году, ситуация в плане глобальных угроз, в том числе все более явных ядерных угроз со стороны потенциальных противников США, заметно ухудшилась. По мнению американских специалистов, в настоящее время Соединенные Штаты оказались перед лицом ядерной угрозы, которая является более сложной и разноплановой, чем когда-либо, когда потенциальные противники весьма активно реализуют свои программы разработки и развертывания ядерного оружия и средств его доставки.
В соответствии с документом «Глобальные тенденции 2040», подготовленным секретариатом директора Национальной разведки США, существовавшие до сих пор политика и соответствующие требования, которые были установлены в более благоприятной обстановке и в условиях более дружественных отношений между ядерными державами, оцениваются как недостаточные. Основное внимание в доктринальном документе уделено оценке ядерной политики, стратегии и соответствующих возможностей, необходимых для того, чтобы защитить Америку в условиях усиления угроз Соединенным Штатам, а также нашим союзникам и партнерам.
Рассматриваемый документ ориентируется на традиционные принципы военной стратегии США и содержит рекомендации в отношении доктрины и оперативно-стратегических планов в области ядерных вооружений и важнейших элементов политики, необходимых в настоящее время и в будущем.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЯДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ США
Первоочередной задачей ядерной политики США является сдерживание потенциальных противников от нанесения ядерного удара в любом масштабе. При этом предотвращение ядерного удара не является единственным предназначением ядерного оружия.
Учитывая многообразие угроз и в значительной степени их непредсказуемый характер в настоящее время и в будущем, руководство США возлагает на национальные ядерные силы следующие основные задачи (определены Стратегией национальной безопасности Соединенных Штатов):
– предотвращение нападения с применением и без применения ядерного оружия;
– обеспечение безопасности союзников и партнеров;
– достижение целей государственной политики США в случае невозможности сдерживания;
– способность реагировать на непредвиденные ситуации в будущем.
Все эти задачи взаимосвязаны и дополняют друг друга. Эффективность ядерных сил США оценивается относительно каждой из этих задач и относительно стратегии, призванной обеспечить их выполнение в целом.
Предотвращение распространения ядерного оружия, материалов или знаний и навыков, необходимых для его создания, лишение возможности доступа к ним террористов также являются ключевыми факторами, которыми руководствуются США, разрабатывая ядерную политику и соответствующие требования.
Все эти многочисленные цели и задачи определяют основополагающие принципы ядерной политики США и соответствующие потребности.
ЯДЕРНАЯ ТРИАДА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Сегодняшняя стратегическая ядерная триада Соединенных Штатов Америки, созданная в основном в 1980-е годы, состоит из подводных лодок (ПЛАРБ), вооруженных баллистическими ракетами подводных лодок (БРПЛ), из межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования и из стратегических бомбардировщиков, оснащенных авиабомбами или крылатыми ракетами воздушного базирования (КРВБ).
Эта триада плюс нестратегические ядерные силы (самолеты тактической авиации – носители ядерного оружия) совместно с системой управления и связи (СУиС) ядерными силами обеспечивают многофункциональность и гибкость, необходимые для оптимизации стратегии США в интересах решения вышеуказанных задач.
Возрастающая потребность в многофункциональности и гибкости, по мнению американского руководства, является одной из главных причин, по которым необходимо безотлагательно укреплять и совершенствовать ядерную триаду, а также нестратегические ядерные силы и СУиС. Соединенные Штаты намерены сохранить существующие компоненты триады до тех пор, пока не будут реализованы запланированные программы замены вооружений.
В настоящее время на вооружении ВМС США находятся 14 ПЛАРБ типа «Огайо», и американцы намерены продолжать принимать меры, необходимые для поддержания их в боеготовом состоянии до тех пор, пока они не будут заменены ПЛАРБ типа «Колумбия». Согласно действующим планам, предусматривается построить и ввести в состав национального военного флота минимум 12 ПЛАРБ типа «Колумбия», которые заменят подлодки типа «Огайо» и будут обеспечивать необходимое сдерживание на протяжении десятилетий. Ожидается, что первая новая подводная лодка достигнет оперативной готовности в 2031 году.
БРПЛ «Трайдент-2» предполагается сохранять на вооружении и использовать на ПЛАРБ обоих типов по меньшей мере до 2042 года.
Арсенал МБР состоит из 400 ракет «Минитмэн-3» с моноблочной боевой частью, размещенных в шахтных пусковых установках на территории нескольких штатов. В 2016 году США приступили к реализации программы создания перспективного стратегического ракетного комплекса наземного базирования (Ground-Based Strategic Deterrent). В рамках этой программы в 2029 году начнется замена ракет «Минитмэн-3». Данная программа предусматривает также модернизацию 450 пусковых установок для обеспечения развертывания не менее 400 новых МБР.
В отчете научно-исследовательской службы Конгресса США за сентябрь 2021 года «Бомбардировщик В-21 для ВВС США» сказано, что воздушный компонент триады состоит из 46 стратегических бомбардировщиков B-52H «Стратофортресс» и 20 стратегических бомбардировщиков B-2A «Спирит» (с низким уровнем демаскирующих признаков, выполнены с использованием технологии «стелс»), способных нести ядерное оружие.
В Соединенных Штатах начата реализация программы разработки и закупки стратегического бомбардировщика следующего поколения B-21 «Рейдер». В рамках этой программы с середины 2020-х годов предусматривается начать замену обычных и способных нести ядерное оружие стратегических бомбардировщиков ВВС США.
По данным ежегодного бюллетеня с обзором военных потенциалов государств мира The Military Balance 2022, ядерные авиационные бомбы свободного падения B83–1 и В61–11, предназначенные для уничтожения различных высокозащищенных целей, останутся в арсенале до тех пор, пока не будет подтверждена эффективность авиабомбы В61–12.
Изучение архивных документов показывает, что стратегические бомбардировщики ВВС США с 1982 года оснащаются крылатыми ракетами воздушного базирования. Они обеспечивают самолетам возможность эффективно действовать вне зоны противовоздушной обороны противника.
С 2003 года на вооружении ВВС США состоят КРВБ AGM-158А «Джассм». В 2013 году в авиационные части начали поступать усовершенствованные крылатые ракеты AGM-158В «Джассм-ЕР».
В настоящее время продолжается реализация программы разработки новых КРВБ дальнего радиуса действия LRSO (Long-Range Stand-Off), которые обеспечат эффективность воздушного компонента триады в долгосрочной перспективе.
По данным британского специализированного издательства Jane’s Information Group, основу существующих нестратегических ядерных сил составляют тактические истребители F-15E «Страйк Игл», которые могут оснащаться ядерными авиабомбами В61. В перспективе планируется замена данных самолетов многоцелевыми истребителями F-35А «Лайтнинг-2», способными нести ядерные авиационные боеприпасы.
Наряду с этим продолжается программа продления срока службы авиабомб В61.
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ ЯДЕРНЫХ СИЛ
На современном этапе Соединенным Штатам Америки необходима СУиС, обеспечивающая управление ядерными силами в любых условиях развития обстановки, включая нападение противника с применением ядерного оружия.
Возможности системы должны обеспечивать целостность и достоверность передаваемой информации, устойчивость и жизнеспособность, необходимые для эффективной нейтрализации последствий ядерного удара.
В мирное и военное время СУиС ядерных сил США выполняет пять важнейших функций:
– обнаружение и предупреждение о ракетно-ядерном ударе и классификация средств нападения;
– гибкое планирование военных действий с использованием ядерного оружия;
– принятие решений при помощи конференцсвязи;
– получение приказов от президента;
– руководство и управление ядерными силами.
Специалист по ядерному оружию и консультант Госдепа и Пентагона Эми Вулф. Кадр из видео с канала CSIS на YouTube
Сегодняшняя система управления и связи является наследием холодной войны, и в последний раз ее комплексная модернизация проводилась почти три десятилетия назад. Она состоит из взаимосвязанных элементов – таких как космические спутники системы предупреждения, РЛС обнаружения и оповещения, космические спутники связи, летательные аппараты и наземные станции, стационарные и мобильные командные пункты и центры управления ядерными силами.
В настоящее время СУиС ядерных сил имеет проблемы, обусловленные как устареванием ее компонентов, так и новыми усиливающимися угрозами. Особое беспокойство американских экспертов вызывают усиливающиеся угрозы в космическом и кибернетическом пространстве, используемые потенциальными противниками стратегии ограниченной ядерной эскалации, а также широкое разделение полномочий и обязанностей по управлению в структуре Минстерства обороны США.
Учитывая острую необходимость обеспечить устойчивость и эффективность СУиС ядерных сил, в США реализуется целый ряд инициатив. Принимаются такие меры:
– повышение эффективности защиты от киберугроз и угроз, связанных с использованием космического пространства;
– совершенствование системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе с одновременной оценкой его характера и масштаба;
– повышение эффективности систем связи между командными пунктами;
– совершенствование технологий поддержки принятия решений;
– интеграция планирования и оперативных вопросов;
– реформирование управления всей системой.
ИНФРАСТРУКТУРА ЯДЕРНОГО ОРУЖЕЙНОГО КОМПЛЕКСА
Эффективная, легко управляемая, устойчивая и надежная инфраструктура ядерного оружейного комплекса (ЯОК) имеет решающее значение для способности США оперативно и гибко реагировать на меняющиеся потребности.
Такая инфраструктура наглядно демонстрирует как союзникам, так и потенциальным противникам возможности ядерного оружия США, тем самым способствуя сдерживанию, обеспечению безопасности и готовности к неблагоприятному развитию ситуации.
Министерство обороны США устанавливает оперативные требования в отношении ядерных боеголовок для соответствующих средств доставки. Национальное управление по ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США отвечает за общее руководство реализацией программ НИОКР, испытания, оценки, производство боеголовок и соответствие их требованиям, установленным Пентагоном.
В последние несколько десятилетий существующая в США инфраструктура ЯОК имеет проблемы, связанные с устареванием и недостаточным финансированием. Более половины инфраструктуры НУЯБ старше 40 лет.
Во всех предыдущих обзорах подчеркивалась необходимость поддержания современной инфраструктуры ЯОК. Однако до сих пор Соединенным Штатам не удалось в полной мере обеспечить такую современную инфраструктуру, которая была бы устойчивой, надежной и способной реагировать на непредвиденное развитие ситуации. Создание эффективной инфраструктуры ядерного оружия является столь же приоритетной задачей, как и укрепление ядерных сил.
В отчете научно-исследовательской службы Конгресса США за сентябрь 2021 года «Обзор новых военных технологий: эволюция и вызовы для Конгресса» обращается внимание на то, что США стремятся поддерживать и сертифицировать надежный, безопасный и эффективный ядерный арсенал. Координируя работу с Министерством обороны, НУЯБ обеспечивает производство и своевременную поставку боеголовок, необходимых для поддержания как стратегического, так и нестратегического ядерного потенциала, принимая для этого следующие меры:
– завершение реализации программы продления срока службы ядерного зарядного устройства (ЯЗУ) W76–1 (боеголовки Мк4А для БРПЛ «Трайдент-2»);
– завершение реализации программы продления срока службы ЯЗУ авиабомбы B61–12 до 2024 года;
– завершение модернизации ЯЗУ W88 (боеголовки Мк5 для БРПЛ «Трайдент-2») до 2024 годa;
– синхронизация реализуемой НУЯБ программы продления срока службы ЯЗУ W80–4 с программой Пентагона по разработке КРВБ дальнего радиуса действия LRSO и завершение реализации программы продления срока службы ЯЗУ W80–4 до 2031 года;
– перенос завершения программы замены ЯЗУ W78 (боеголовки Мк12А для МБР «Минитмэн-3») на более ранний срок, чтобы обеспечить реализацию программы создания перспективного стратегического ракетного комплекса наземного базирования до 2031 года и изучение возможностей оснащения летательных аппаратов ВМС ядерными зарядами;
– перенос запланированной даты снятия ядерных авиабомб В83–1 с вооружения до тех пор, пока не будет найдена подходящая замена;
– проработка будущих требований в отношении боевой головной части баллистических ракет с учетом угроз и слабых мест потенциальных противников, в том числе изучение возможности использования ВВС и ВМС общих боеголовок.
В будущем США продолжат реализацию инициатив, направленных на обеспечение необходимой эффективности, функциональности и оперативности инфраструктуры ЯОК, а также на обеспечение наличия у персонала необходимых навыков и квалификации. В частности, планируется принять следующие меры:
– продолжение совместной программы Министерства обороны и Министерства энергетики по разработке и внедрению передовых технологий, соответствующих потребностям Пентагона;
– создание к 2031 году стабильных возможностей и мощностей для ежегодного производства плутониевых сердечников в количестве не менее 80 штук;
– приведение существующих планов восстановления в США возможностей для производства литийсодержащих соединений в соответствие с требованиями к разработке оружия и военной техники;
– финансирование комплекса по переработке урана в полном объеме и обеспечение наличия достаточного количества низкообогащенного урана для военных нужд;
– обеспечение необходимой мощности реактора для производства трития в объеме, достаточном для покрытия военных нужд;
– обеспечение после 2025 года возможностей для разработки и бесперебойного производства в США безопасных и надежных, устойчивых к радиации микроэлектронных систем в целях модернизации арсенала;
– ускоренная реализация специальной программы (Stockpile Responsiveness Program), принятой Конгрессом для расширения возможностей молодых ученых и инженеров по повышению квалификации в области проектирования, разработки и производства боеголовок;
– разработка плана работы НУЯБ, в котором производственные возможности должны быть приведены в соответствие с потребностями модернизации и задачами обеспечения готовности к непредвиденным ситуациям;
– подтверждение необходимости обладания ядерными авиабомбами в качестве средств сдерживания;
– сохранение и расширение вычислительных, экспериментальных и диагностических возможностей, необходимых для ежегодной проверки ядерного оружия.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ УРОВЕНЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ
На протяжении последних десятилетий руководство США подчеркивает, что первоочередной задачей Министерства обороны является предотвращение нападения с применением ядерного оружия и поддержание необходимого для этого ядерного потенциала (ЯП). В настоящее время на содержание и материально-техническое обеспечение ядерных сил требуется 2–3% от бюджета Министерства обороны США.
По оценкам американских экспертов, максимальные расходы на поддержание и укрепление национального ядерного арсенала в будущем не должны превысить 6,4% от бюджета Пентагона, и этот уровень будет сохраняться на протяжении нескольких лет.
Планируемые затраты, необходимые для финансирования долгосрочной программы модернизации ядерного потенциала, составляют менее 1% от общего федерального бюджета США.
Данный уровень расходов существенно ниже тех 10,6% бюджета Министерства обороны, которые потребовались в период последних таких инвестиций в 1980-е годы и составили в то время почти 3,7% от федерального бюджета страны. И значительно ниже тех 17,1% бюджета Пентагона, которые потребовались на эти цели в начале 1960-х годов.
КИТАЙ КАК НОВАЯ УГРОЗА
Разведывательное управление Министерства обороны США в ноябре 2021 года подготовило доклад «КНР: развитие вооруженных сил и события в области безопасности». В документе рассматриваются состояние и перспективы развития ВС КНР. При этом значительный объем работы уделен анализу ядерных сил Поднебесной, которые, по американской оценке, могут гарантированно нанести ответный удар.
Также отмечается, что официальный Пекин долгое время придерживался политики «неприменения первым ядерного оружия». Несмотря на эту политику, командование Народно-освободительной армии Китая в рамках третьего этапа реформирования уделило серьезное внимание разработке нового поколения мобильных пусковых установок, ракет с разделяющейся головной частью и блоками индивидуального наведения, предназначенных для обеспечения стратегического сдерживания сильных в военном отношении государств. и прежде всего США.
Как утверждается в американском докладе, китайская оборонная промышленность работает над новым стратегическим бомбардировщиком, который должен стать современным средством доставки ядерного оружия. Также оборонно-промышленный комплекс КНР разрабатывает космические системы раннего предупреждения и управления огнем.
В настоящее время Китай проводит исследования в лабораториях, расположенных в городах Шэньян и Чэнду. Работы по обогащению урана ведутся на заводах в городах Ланьчжоу и Ханчжоу. Продолжаются испытания ядерного оружия на полигоне Лобнор.
В целом современная ядерная политика руководства США направлена на обеспечение американских интересов, национальной безопасности и защиты стран-союзников от вероятного противника. При этом основное внимание уделяется поддержанию и укреплению ядерного потенциала, а также совершенствованию инфраструктуры ядерного оружейного комплекса США.
Василий Иванов
Василий Иванович Иванов – журналист.