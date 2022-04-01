В одном строю: кадеты, суворовцы, нахимовцы

Вышел в свет двадцатитомный альманах об истории и традициях российского кадетства

В апреле завершается работавшая в течение полугода уникальная выставка «Кадетская перекличка», посвященная 290-летию начального военного образования в России. На фоне выставки в московском Музее военной формы состоялась презентация одноименной книжной серии. Многотомный альманах был издан в рамках литературно-исторического проекта «Кадетское наследие».

Следует сказать и о том, что все это «в комплекте» – как бы разминка перед круглой годовщиной будущего года: 80-летием образования Суворовских (СВУ) и Нахимовских морских (НВМУ) военных училищ, которое будет отмечаться в августе.

ЛЕТОПИСЬ ТРАДИЦИЙ

Издание было осуществлено в течение двух трудных «пандемийных» лет. Загнавший на самоизоляцию издателей ковид даже способствовал ускорению работы.

Выход в свет последнего 21-го тома, выпущенного на средства меценатов в издательстве «Грифон», был приурочен к полувековому юбилею с момента, как увидел свет первый номер журнала «Кадетская перекличка», который издавало Объединение русских зарубежных кадет в Нью-Йорке.

Русские зарубежные кадеты (а бывших кадет не бывает!) – те, кто не доучился в России из-за революции 1917 года и продолжил постигать военную науку за границей в кадетских корпусах эмигрировавшей белогвардейской армии барона Петра Врангеля. Они начали это издание в 1971 году, уже на рубеже своих преклонных возрастов. И с небольшими перерывами продолжали дело вплоть до 2009 года – почти 40 лет.

В Советском Союзе, а потом и в России, увы, ничего подобного не было и пока не наблюдается. Разве что разрозненные, непостоянные издания да фолианты, которые каждая группа посвящает своему родному училищу. Поэтому повторенный репринтным способом и красочно оформленный внешне 21 том «Кадетской переклички» представляет собой беспрецедентное в своем роде издание.

Здесь воспроизведены все восемь десятков номеров, выпущенных нашими соплеменниками-кадетами далеко за океаном. Эти скромные, неброские, но весьма содержательные журналы давно стали легендарными в кругах воспитанников СВУ и НВМУ разных поколений и современных юных будущих офицеров.

По сути, «Кадетская перекличка» – это летопись русских кадетских корпусов (КК) в изгнании. История о том, как вдали от Родины мальчишки с погонами на плечах не преставали любить ее и хранить память о ней в своих сердцах.

Но смотреть надо, конечно, шире. Ведь они, эти юноши, бережно, даже трепетно сберегли лучшие традиции, заложенные с момента образования кадетских корпусов в России. Как и бесценные кадетские реликвии, которые им достались в наследство от старших товарищей, вывезших их из большевистской России.

А ведь многие из этих людей родились уже на чужбине и в России никогда не были. Или побывали уже глубокими стариками – это стало возможным только после распада СССР, когда вновь созданные в конце 1980-х годов ветеранские суворовско-нахимовские организации стали искать контактов с ними. Долгожданное «братание» состоялось в середине 1990-х и получило хорошее развитие. В Россию вернулись и продолжают возвращаться многие кадетские реликвии.

21 том альманаха содержит документальные свидетельства исторических событий и увлекательные рассказы их очевидцев. Описания кадетских съездов, которые регулярно проводились за рубежом. Подробную хронику поначалу непростого процесса сближения и объединения русских зарубежных кадет с суворовцами, нахимовцами и кадетами современной России.

Представлено в книгах и творчество мальчишек и юношей – причем не только проза, стихи, юморески, но и, скажем, философские эссе. Для исследователей такое издание – просто кладезь бесподобных материалов. Для педагогов – большое подспорье в воспитании нынешних суворовцев, нахимовцев и кадет. Для самих воспитанников этих заведений – галерея образцов для подражания и учебник патриотизма.

«В процессе работы над изданием нам посчастливилось не только познакомиться с талантливыми людьми – писателями, художниками, лидерами современного кадетского движения, но и с последними русскими зарубежными кадетами, – отметил один из инициаторов проекта, переводчик и литератор, служивший в Генеральном штабе Вооруженных сил СССР и РФ, полковник в отставке Евгений Лозовик. – И было очень важно получить от них благословение на реализацию этого проекта. Увы, кадеты того далекого прошлого неумолимо уходят. Но все же мы успели получить их высокую оценку нашего труда и благодарность за проделанную работу».

МУНДИР ЦАРЕВИЧА И ТЕТРАДКА С ПАУКОМ

Сам Евгений Лозовик выразил большую признательность директору Музея военной формы Елене Синициной: «Ваше заведение стало не просто нашим партнером, но и, без преувеличения, «вторым домом» для нас. Благодаря вашей гражданской позиции получилось показать совершенно великолепную выставку «Кадетская перекличка», возможно, пока первую такую в своем роде».

Автору этих строк довелось подробно ознакомиться с экспозицией. И впрямь досадно, что все 230 предметов ее – только гости в музее: они прибыли на время из крупнейших военно-исторических собраний России (например, из дворцово-паркового музея-заповедника «Царское Село»), а также из частных коллекций. И иллюстрируют разные эпохи истории начального военного образования в России с XVIII века до наших дней.

Из наиболее замечательных предметов – миниатюрный форменный «николаевский» фрак первых лет второй половины XIX века. Носил девятилетний воспитанник 1-го Кадетского корпуса Николай Романов – старший сын императора Александра II.

Увы, этому наследнику престола не суждено было принять корону, скипетр и державу. Он прожил до обидного короткую жизнь – его, 21-летнего, свел в могилу менингит. И трон унаследовал его брат – Александр III, крепкоплечий (при крушении царского поезда в 1888 году удерживал тяжеленную крышу вагона!) и легко завязывающий вилки в узлы перед послами европейских держав. Тот самый, за 13 лет правления которого империя не вела ни одной войны. Тот самый, который однажды изрек: «У России есть только два союзника – ее армия и флот» (эти слова высечены на памятнике в Ялте, где он безвременно, всего-то в 49 лет, почил). Разумеется, царь-силач в детстве-юности тоже прошел курс 1-го Кадетского в Петербурге.

В экспозиции есть форменная атрибутика воспитанников русских кадетских корпусов периода Гражданской войны и эмиграции. Больше же всего образцов – предметы гордости суворовцев и нахимовцев. Их форма представлена, что называется, в полный рост – от фуражки до ботинок. Это и понятно: многие из этих вещей неплохо сохранились с тех пор как в 1943 году были созданы СВУ и НВМУ.

А «новейшее кадетство» представлено на выставке четырьмя мундирами последнего десятилетия прошлого века. И современными – питомцев 1-го Московского КК. Один из них щедро увешан медалями («иконостас как у Жукова», говорят о таких). Что тоже отражает сомнительную моду наших дней: кадет награждают медалями уже чуть ли не за отличную заправку постели, надраенную ваксой обувь и порядок в тумбочках (но это отдельная тема).

Иллюстративный ряд выставки составляют многочисленные исторические фотографии, открытки, репродукции, плакаты и современные живописные работы мастеров Студии военных художников имени Грекова.

Кто успеет до закрытия выставки в апреле, сможет увидеть и редкие документы. Например, тематическую переписку с соответствующими должностными лицами военного министра генерал-адъютанта графа Чернышева времен царствования Николая I. Кстати, именно этот царь внес наибольший личный вклад в создание и развитие русских кадетских корпусов, открыв их за годы своего правления целых 17.

А рядом – то, что, несомненно, будет интересно и детям (а выставка «Кадетская перекличка» явно с семейным уклоном). Лично мне как выпускнику Уссурийского СВУ было очень интересно увидеть рабочую тетрадь 1915 года с рисунками по естественной истории кадета-третьеклассника Бочарова (постоянное место экспонирования – Государственный исторический музей). Мальчишка учился (жаль, больше о нем ничего не известно, даже имени) во 2-м Кадетском императора Петра Великого корпусе в Петербурге и дотошно «вникал в устройство» небольшого норного паука-землекопа, старательно подписывал названия частей его тела: «ганглии», «щупальце», «ядовитый зуб»... Надо же, сколь далекие от военных наук вещи изучали кадеты в предшествующие эпохи! Да еще и в самый разгар первой мировой бойни.

В советских СВУ, массово возникших вскоре после ожесточенной Курской битвы, осенью 1943 года, эта традиция – обучать не только тому, что пригодится на войне, – была всецело продолжена. Ну, кто же не помнит диалог из всеми любимого фильма «Офицеры»: «Я рада, что из Вани вырастет не солдафон, а человек, способный ценить прекрасное». – «Бегемота, например». – «Представь себе, и бегемота тоже».

Игорь Плугатарёв

Обозреватель «Независимого военного обозрения»

Игорь Витальевич Плугатарёв – военный журналист, полковник в отставке.