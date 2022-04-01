Стало известно о сдвиге планов по серийному выпуску МС-21

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что планы по серийному производству самолета МС-21 сдвинутся на один-два года в связи с западными санкциями. Эту «сдвижку» планируется заполнить дополнительным производством Ту-214 и при необходимости — Ил-96-400. Об этом сообщает РБК.

По словам Борисова, запрет на поставку комплектующих, которые в большом объеме заложены при проектировании в наши две флагманские модели Superjet 100 и МС-21, заставляют активно организовать работу по ускоренному импортозамещению. Несмотря на то, что работа уже организована, первоначальные планы по серийному производству сдвигаются. Ожидается, что американские двигатели у Superjet 100 и МС-21 будут полностью замещены российским двигателем ПД-14.

До начала производства МС-21 и SSJ100 будет начат серийный выпуск уже существующих моделей — Ту-214 и при необходимости Ил-96-400. Эти самолеты ранее производились в основном ограниченными сериями для специальных перевозчиков.

МС-21 — гражданский самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. В конце декабря авиалайнер МС-21-300 с российским композитным крылом выполнил первый полет. «Полет прошел в штатном режиме», — добавили специалисты Иркутского авиационного завода, контролировавшие испытания.