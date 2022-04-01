Российские средства ПВО сбили под Изюмом украинский Ми-24

В четверг вечером официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил последние новости о ходе специальной военной операции на Украине.

По его словам, подразделения Луганской народной республики продолжают наступать и уже действуют на окраинах Северодонецка. За день они продвинулись за день вглубь обороны 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ на 2 километра. Бойцы ЛНР уничтожили более 40 военнослужащих украинской бригады, три БМП, три автомобиля и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения противника.

А группировка войск Донецкой народной республики установила контроль над частью населенного пункта Новобахмутовка. Сейчас идет бой с подразделениями 25-й украинской воздушно-десантной бригады на окраине населенного пункта Новоселовка Вторая. "За день уничтожено свыше 50 националистов, один танк, четыре БМП, полевой склад боеприпасов, а также колонна топливозаправщиков из пяти автомобилей", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что в течение дня оперативно-тактическая авиация России поразила 28 военных объектов Украины. В их числе четыре командных пункта, три полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения, четыре хранилища топлива и 6 районов сосредоточения украинской боевой техники.

Кроме того, наши средства ПВО сбили в 30 километрах западнее города Изюм украинский вертолет Ми-24. Еще уничтожены 4 украинских беспилотника - их вывели из строя в районах населенных пунктов Тамарино, Лисичанск и Волноваха.

По данным Минобороны РФ, всего с начала специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 80 вертолетов, 345 беспилотных летательных аппаратов, 1826 танков и других боевых бронемашин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 766 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1704 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Юрий Гаврилов