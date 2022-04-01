Войти
ТАСС

Док для ремонта "Адмирала Кузнецова" готов к приему авианосца

734
0
0
Тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота Советского Союза Кузнецов" на причале судоремонтного завода в Мурманске
Тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота Советского Союза Кузнецов" на причале судоремонтного завода в Мурманске.
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Львов

Выполнена операция по заполнению дока водой, сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Док для ремонта тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске готов к приему корабля. Об этом ТАСС сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"Выполнена операция по заполнению дока водой. Следующие операции - снятие перемычки, завод в док корабля, восстановление перемычки и откачка воды. На это уйдет 4-6 недель, то есть в конце апреля - начале мая будет начат доковый ремонт авианосца", - сказал один из собеседников агентства.

Ранее источник ТАСС сообщал, что доковый ремонт авианосца продлится до сентября. Второй источник эту информацию подтвердил, добавив, что уже в сентябре авианосец "вернется на воду".

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации от Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Ремонт и модернизацию авианосца выполняет 35-й судоремонтный завод - филиал Центра судоремонта "Звездочка" (входит в ОСК).

19 марта генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил ТАСС, что в 2022 году предприятие построит батопорт проекта 1418 в рамках реконструкции и технического перевооружения двухкамерного сухого дока на мурманском 35-м судоремонтном заводе, в котором будет проходить доковый ремонт "Адмирал Кузнецов". По данным пресс-службы "Севмаша", батопорт предназначен для отделения камеры реконструируемого сухого дока от внешней акватории. Длина гидротехнического сооружения составит 77,5 м, ширина - 13,5 м, высота - около 21 м. Расчетный срок службы сооружения - не менее 35 лет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
Авианосец
Похожие новости
05.02.2021
Глава ОСК: судостроение - не супермаркет, куда можешь прийти и купить то, что вчера и не планировал
31.12.2020
Субмарины с "Гранитами". С чего началась история знаменитых подводных "батонов"
24.12.2020
Интервью главы ОСК Алексея Рахманова
09.11.2020
Российские подводные лодки усиливают Китай
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
31.07.2013
Авианосцы амбиций
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.04 17:42
  • 21317
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.04 17:25
  • 34
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 01.04 17:09
  • 41
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 01.04 12:34
  • 3
От Зеленского потребовали извинений за то, что он спровоцировал конфликт
  • 01.04 12:22
  • 7
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 01.04 11:35
  • 1
США следует избегать конфликта с Россией. И вот почему
  • 01.04 10:33
  • 1
Украина арестовала российские "Русланы"
  • 31.03 23:01
  • 104
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 31.03 19:33
  • 7
«Ростех» пригласил Тома Круза посмотреть на Су-57
  • 31.03 14:28
  • 133
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 31.03 12:02
  • 3
«Су-57 тоже идёт этим путём»: в Турции начали разработку двухместного истребителя TISU
  • 31.03 11:51
  • 4
Российско-французский производитель двигателей для SSJ100 прекратил их обслуживание и ремонт - источник
  • 31.03 11:40
  • 5
Шойгу назвал новый самолёт-радар А-100 носителем модернизационного потенциала на несколько десятилетий вперёд
  • 31.03 11:30
  • 13
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 31.03 08:24
  • 1
В США сократят парк летающих радаров