Док для ремонта "Адмирала Кузнецова" готов к приему авианосца

Выполнена операция по заполнению дока водой, сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Док для ремонта тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске готов к приему корабля. Об этом ТАСС сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"Выполнена операция по заполнению дока водой. Следующие операции - снятие перемычки, завод в док корабля, восстановление перемычки и откачка воды. На это уйдет 4-6 недель, то есть в конце апреля - начале мая будет начат доковый ремонт авианосца", - сказал один из собеседников агентства.

Ранее источник ТАСС сообщал, что доковый ремонт авианосца продлится до сентября. Второй источник эту информацию подтвердил, добавив, что уже в сентябре авианосец "вернется на воду".

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации от Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Ремонт и модернизацию авианосца выполняет 35-й судоремонтный завод - филиал Центра судоремонта "Звездочка" (входит в ОСК).

19 марта генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил ТАСС, что в 2022 году предприятие построит батопорт проекта 1418 в рамках реконструкции и технического перевооружения двухкамерного сухого дока на мурманском 35-м судоремонтном заводе, в котором будет проходить доковый ремонт "Адмирал Кузнецов". По данным пресс-службы "Севмаша", батопорт предназначен для отделения камеры реконструируемого сухого дока от внешней акватории. Длина гидротехнического сооружения составит 77,5 м, ширина - 13,5 м, высота - около 21 м. Расчетный срок службы сооружения - не менее 35 лет.