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ТАСС

Россия впервые представит автоматы АК-15 и АК-203 на оборонной выставке в Армении

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АК-12 и АК-15
Автоматы АК-12 и АК-15.
Источник изображения: Андрей Союстов

"Рособоронэкспорт" представит модели авиационной техники, в том числе вооружений для сухопутных сил и средств ПВО

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Россия впервые на международной оборонной выставке ArmHighTech 2022 в Ереване представит автоматы Калашникова АК-15 и АК-203. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

"Среди новинок российской оборонной промышленности впервые на ArmHighTech 2022 будут показаны модернизированные боевые и военно-транспортные вертолеты, танк Т-90МС, универсальная бронированная инженерная машина, боевые машины на базе универсальной колесной платформы "Бумеранг", а также автоматы Калашникова АК-15 и АК-203", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что "Рособоронэкспорт" представит модели авиационной техники, в том числе вооружений для сухопутных сил, средств ПВО, стрелкового оружия и защищенных автомобилей различного назначения. Также компания покажет средства радиолокационной борьбы с малоразмерными беспилотниками. Всего на выставке планируется представить около 300 наименований продукции.

Запланирована широкомасштабная демонстрация инновационных разработок и готовых решений в области современного вооружения и военной техники. Кроме того, в Ереване "Рособоронэкспорт" представит широкие возможности российской промышленности по модернизации ранее поставленной продукции, в том числе в рамках совместной деятельности.

III Международная выставка вооружения и оборонных технологий ArmHighTech 2022 пройдет с 31 марта по 2 апреля в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.

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Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
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