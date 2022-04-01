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ТАСС

ОДК в 2021 году выпустила около 300 двигателей ТВ3-117 и ВК-2500

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Двигатель ВК-2500
Двигатель ВК-2500.
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

На предприятии сообщили, что собирают надежные двигатели всех моделей и модификаций в кооперации с предприятиями РФ полностью из российских комплектующих.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Предприятие "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) в 2021 году выпустила около 300 двигателей ТВ3-117 и ВК-2500 для вертолетов Миля и Камова. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ОДК.

"Сейчас мы выпускаем порядка 300 двигателей ТВ3-117 и ВК-2500 различных модификаций. Конечно, главный упор делаем на ВК-2500 российского производства и его новые модификации для военной и гражданской техники", - приводит пресс-служба слова директора программ двигателей ВК-2500 и ТВ3-117 Евгения Проданова.

Как отметили в ОДК, в "ОДК-Климов" собирают надежные двигатели ТВ3-117 и ВК-2500 всех моделей и модификаций в кооперации с предприятиями РФ полностью из российских комплектующих.

Двигателями ВК-2500 оснащаются вертолеты семейств Ми-8/17, Ми-24/35 и Ка-50/52, а также гражданские Ка-32. Модификация ВК-2500П использована в Ми-28НМ - модернизированной версии боевого вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Кроме того, как ожидается, именно этот двигатель будет использован в разрабатываемом в России перспективном палубном вертолете, известном как "Минога".

Турбовальный двигатель ТВ3-117 устанавливается на 95% вертолетов ОКБ Миля и Камова. Обладает классом мощности в 2000 - 2400 л. с. ТВ3-117 выпускается большими сериями в различных модификациях. Поставлялся на экспорт вместе с вертолетами в 60 стран мира.

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Россия
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ВК-2500
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Ми-28Н
Ми-8
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