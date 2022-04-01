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Военное обозрение

Советник в офисе Зеленского заявил об уничтожении Россией военной промышленности Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Российские войска практически уничтожили военную промышленность Украины. С таким заявлением выступил советник офиса Зеленского Алексей Арестович.

Арестович, в последнее время все чаще появляющийся в украинских СМИ с заявлениями далеко не патриотичного характера, порассуждал об итогах прошедших в Стамбуле российско-украинских переговоров. Говоря о ситуации в стране, сложившейся в итоге последних событий, он признал, что Украина понесла потери и не только на поле боя. По словам советника офиса президента, российская армия в рамках спецоперации практически уничтожила всю военную промышленность Украины.

(...) обе стороны несут потери. И если вы думаете, что мы не несем, то вы очень сильно ошибаетесь. Они практически уничтожили нашу военную промышленность, во многом. И во многом добивают гражданскую

- заявил он.

Далее Арестович начал рассуждать о переговорах, отметив, что Киев передал Москве предложения по мирному договору, согласно которым Украина в дальнейшем будет защищена от России гарантиями безопасности, предоставленными западными странами. Причем об этих предложениях он заявлял в таком ключе, что они якобы уже приняты Россией. По его словам, это "идеальный договор".

Спешим огорчить советника офиса Зеленского, Россия не намерена подписывать мирный договор в той форме, о которой говорит Арестович. Это просто предложения, с которыми ознакомится российская сторона. Москва наставала и будет настаивать на выполнении ключевых требований России, о которых недавно негативно отозвался украинский президент. Пока переговорщики обсуждают положения договора, Зеленский продолжает плясать под дудку США, отвергая российские условия и требуя встречи с Путиным.

Как ранее заявили в Москве, разговаривать с украинским президентом не о чем, он не является самостоятельной политической фигурой. Единственный вариант - окончательное подписание мирного договора на российских условиях.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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