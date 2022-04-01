Американский «Стингер» послужил на славу ополченцам Донбасса

Один из двух украинских вертолетов Ми-8, которые направлялись с подконтрольной Украине территории в сторону Мариуполя, был сбит из трофейного переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер» американского производства.

Об этом заявил замначальника Управления народной милиции Эдуард Басурин.

«По уточненным данным, один из сбитых украинских вертолетов Ми-8 был уничтожен подготовленным расчетом из трофейного ПЗРК «Стингер», захваченного в ходе освобождения Мариуполя», - отметил Басурин.

Он также добавил, что на месте падения вертолета обнаружены тела националистов «Азова». «Двоим боевикам посчастливилось выжить, сейчас с ними проводятся оперативные мероприятия», - отметил Басурин.

Ранее сообщалось, что два украинских вертолета, которые направлялись в Мариуполь, были уничтожены военнослужащими ДНР, один из них упал в районе населенного пункта Рыбацкое.

«Стингер» - американский переносной зенитно-ракетный комплекс класса «земля-воздух» с инфракрасной головкой самонаведения. Он предназначен для поражения воздушных целей - от самолетов до БПЛА и крылатых ракет, а также для обстрела надводных и наземных целей, напоминает Донецкое агентство новостей.