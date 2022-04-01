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РИА Новости

"Мотор Сич" интересовалось возможностью распылять аэрозоли с "Байрактаров"

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Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2.
Источник изображения: © AP Photo / DHA

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Украинское двигателестроительное предприятие "Мотор Сич" интересовалось у производителей турецких беспилотников Bayraktar возможностью распылять с них аэрозоли, что вызывает озабоченность в контексте американской военно-биологической программы, которую реализовывали на территории Украины, заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные от сотрудников украинских биолабораторий, свидетельствуют о планах Киева применять беспилотники, способные распылять смертельно опасные вещества.

"Обращает на себя внимание запрос украинского предприятия "Мотор Сич" к турецкому производителю беспилотных летательных аппаратов "Байрактар". Хочу подчеркнуть, что данный документ датирован 15 декабря 2021 года. Его суть: есть ли возможность оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров", - сказал Кириллов.

Начальник войск РХБЗ отметил, что такой БПЛА при дальности полета 300 километров мог представлять реальную угрозу заражения территории России.

"Фактически, речь идет о разработке киевским режимом технических средств доставки и применения биологического оружия с возможностью их использования против Российской Федерации", - заключил Кириллов.

Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.

На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.

РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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