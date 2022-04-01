Войти
ИноСМИ

Британский генерал заявил о поражении НАТО

766
0
0
Совет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Генерал Ник Паркер: НАТО "потерпела поражение"

Бывший командующий сухопутными силами Великобритании, заявил, что НАТО "потерпела поражение", пишет The Times.

"НАТО потерпела поражение. Блеф НАТО был раскрыт. Мы не смогли помешать России нанести удар по Украине. Сейчас НАТО защищает границы, установленные расширением 2004 года, границы стран Балтии, Польши, Венгрии и Румынии. Что она должна делать, так это защищать эти границы. С военной точки зрения это можно назвать оборонительной позицией", – сказал генерал Ник Паркер в программе "Сегодня" на BBC Radio 4.

Генерал Паркер, до недавнего времени выступавший в качестве советника украинских вооруженных сил, заявил о необходимости создания "меньшей коалиции стран", чтобы помочь Украине разработать "контрстратегию" против России. По его словам, такая коалиция сможет помочь координировать военный, экономический, дипломатический и гуманитарный ответы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Венгрия
Польша
Россия
Румыния
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
15.03.2022
ЦГС: Запад не знает замыслов России и боится
22.02.2022
La Nuova BQ: США бьют украинским кризисом не только по России
07.10.2021
Haber7 (Турция): важное заявление Чавушоглу о НАТО
18.06.2019
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
08.04.2019
Time (США): раскладываем по полочкам непростые отношения России и НАТО
01.11.2016
Российский военный бюджет — не для шантажа и показухи, а для войны
18.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть IV
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.04 17:41
  • 21316
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.04 17:25
  • 34
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 01.04 17:09
  • 41
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 01.04 12:34
  • 3
От Зеленского потребовали извинений за то, что он спровоцировал конфликт
  • 01.04 12:22
  • 7
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 01.04 11:35
  • 1
США следует избегать конфликта с Россией. И вот почему
  • 01.04 10:33
  • 1
Украина арестовала российские "Русланы"
  • 31.03 23:01
  • 104
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 31.03 19:33
  • 7
«Ростех» пригласил Тома Круза посмотреть на Су-57
  • 31.03 14:28
  • 133
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 31.03 12:02
  • 3
«Су-57 тоже идёт этим путём»: в Турции начали разработку двухместного истребителя TISU
  • 31.03 11:51
  • 4
Российско-французский производитель двигателей для SSJ100 прекратил их обслуживание и ремонт - источник
  • 31.03 11:40
  • 5
Шойгу назвал новый самолёт-радар А-100 носителем модернизационного потенциала на несколько десятилетий вперёд
  • 31.03 11:30
  • 13
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 31.03 08:24
  • 1
В США сократят парк летающих радаров