Британский генерал заявил о поражении НАТО

Генерал Ник Паркер: НАТО "потерпела поражение"

Бывший командующий сухопутными силами Великобритании, заявил, что НАТО "потерпела поражение", пишет The Times.

"НАТО потерпела поражение. Блеф НАТО был раскрыт. Мы не смогли помешать России нанести удар по Украине. Сейчас НАТО защищает границы, установленные расширением 2004 года, границы стран Балтии, Польши, Венгрии и Румынии. Что она должна делать, так это защищать эти границы. С военной точки зрения это можно назвать оборонительной позицией", – сказал генерал Ник Паркер в программе "Сегодня" на BBC Radio 4.

Генерал Паркер, до недавнего времени выступавший в качестве советника украинских вооруженных сил, заявил о необходимости создания "меньшей коалиции стран", чтобы помочь Украине разработать "контрстратегию" против России. По его словам, такая коалиция сможет помочь координировать военный, экономический, дипломатический и гуманитарный ответы.