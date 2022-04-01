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Газета.ru

Британское «Храброе сердце» отдадут украинской армии

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Источник изображения: U.S. Army

Зачем и как Лондон будет снабжать ВСУ самоходными установками AS-90

Список вооружений, поставляемых Великобританией Украине, может дополнится 155-мм самоходными артиллерийскими установками (САУ) AS-90 Braveheart («Храброе сердце»). О планах британского правительства сообщила, со ссылкой на собственные источники, газета The Times. «Газета.Ru» разбиралась, что представляют собой AS-90 и что они могут дать украинской армии.

В обширном списке технических средств и стрелковых вооружений, поставляемых Лондоном на Украину, наиболее мощными можно назвать шведско-британские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) NLAW, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) ближнего действия Strartreeak HVM и американские ПТРК Javelin.

Сейчас, по данным газеты The Times, в список военной помощи Украине Великобритания готова включить 155-мм САУ AS-90, которые трудно причислить к оборонительным вооружениям. Западные СМИ отмечали, что США и их союзники пока воздерживаются от поставок Киеву тяжелых вооружений, в том числе артиллерии, танков и боевых самолетов. Таким образом, Великобритания может стать первой страной, которая нарушит это негласное табу.

«Поставки Великобританией тяжелых артиллерийских систем Украине могут стать своеобразным рубиконом, точкой невозврата в отношениях России и Запада, - рассказал «Газете.Ru» политолог, военный эксперт Александр Зимовский. - У Москвы большие претензии по поставкам на Украину боеприпасов и вооружений, но речь пока идет о противотанковых и зенитных комплексах, которые называют хотя и летальным, но оборонительным вооружением. С самоходными артиллерийскими установками все гораздо серьезнее, британские AS-90 с бронированием и на гусеничном ходу, оснащенные 155-мм пушкой, предназначены для взламывания обороны противника».

Эксперт отметил, что если подобные британские поставки осуществятся, то это будет прецедентом для других стран.

«Польша уже предлагала свои истребители МиГ-29, сама Украина просит сейчас штурмовики Су-25, которые есть у Болгарии. Если такой массовый «ленд-лиз» случится, вооруженный конфликт на Украине может стать более кровопролитным. Реакция Москвы будет в этом случае более чем жесткой, вплоть до нанесения упреждающих ударов для уничтожения скопления боевой техники. Так уже делали, но в случае поставок САУ масштабы ударов будут больше»,

- добавил Зимовский

Несмотря на то, что самоходные артиллерийские установки AS-90 были разработаны в 1980-х годах, они еще являются современными системами вооружений. Эта 45-тонная установка обладает дальностью стрельбы до 25 километров обычным осколочно-фугасным снарядом и 30 километров активно-реактивным и может использовать все стандартные боеприпасы НАТО калибра 155-мм.

На сегодняшний день британская армия располагает 89 самоходными артиллерийскими установками AS-90, которые эксплуатируются тремя полками Королевской артиллерии и Королевской конной артиллерии (это название формально сохраняется как дань британским воинским традициям).

Всего таких установок было выпущено 179 единиц. Часть из них была списана в ходе эксплуатации, часть находится на хранении, их техническое состояние для боевого применения неизвестно.

«Для вероятных поставок Украине могут использоваться именно САУ с баз хранения, после соответствующего обслуживания и тестирования ходовых и артиллерийских систем», - отмечает The Times.

«AS-90 по всем показателям уступает российской 152-мм САУ 2С35 «Коалиция-СВ». Впрочем, для украинских военных в случае поставок «Храброго сердца» это будет более современной вооружение, чем стоящие на вооружении ВСУ 152-мм САУ «Гиацинт» и «Акация». Это укрепит ВСУ», - считает член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

В свою очередь, военный эксперт Владислав Шурыгин утверждает, что поставки британских САУ могут обернуться проблемами для украинской армии.

«Среди этих проблем можно назвать сложности с транспортировкой подобной боевой техники на Украину. Понятно, что через Польшу, куда AS-90 доставят военно-транспортными самолетами, - рассказал Шурыгин. - Дальнейшее перемещение самоходок после пересечения границы будет тщательно отслеживаться. Они будут уничтожаться при обнаружении российскими ВКС. Есть еще такой фактор, как невозможность использования для учебного процесса при переучивании артиллерийских полигонов на территории самой Украины - из-за применения высокоточного оружия российской армии в ходе специальной военной операции. Для этого могут быть задействованы военные полигоны на территории Польши или Прибалтийских стран, а это займет дополнительное время».

Еще одна группа проблем, по мнению эксперта, состоит в обеспечении британских САУ нужным количеством боеприпасов.

«Они используют 155-мм стандарт НАТО, а таких снарядов на Украине просто нет. Значит, потребуются дополнительные поставки. Установка AS-90 выпускает в течении одного часа 120 снарядов. Потребуется вагон боеприпасов на каждое орудие.

Что-то может выделить сама Великобритания, что-то изымут с польских арсеналов, найдутся снаряды такого калибра в соседних с Украиной странах НАТО. Однако все снова упрется в их доставку, так что рассчитывать на особые изменения хода специальной операции с появлением на Украине британских САУ не стоит», - резюмировал Шурыгин.


Виктор Сокирко


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Страны
Болгария
Великобритания
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
2С3 Акация
2С36 Коалиция-СВ
2С5 Гиацинт
Javelin ПТРК
Су-25
Проекты
NATO
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