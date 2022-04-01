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Российские «стратеги» вышли на учения

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Оренбургской области стартует учение Ракетных войск стратегического назначения с привлечением 3 тыс. человек и 300 единиц техники.

Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Это плановое учение, оно пройдет под личным руководством командующего РВСН во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа.

«В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2022 год, комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Оренбургского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Ясненским ракетным соединением», - сказали в Минобороны РФ.

В ходе учения будет отработан вывод подразделений РВСН из-под ударов, противодействие современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещение об угрозе их применения.

 Цель учения - совершенствовать слаженность органов военного управления, оценить практические навыки командования и офицеров управления ракетного объединения и соединения, а также воинских частей в ходе подготовки и ведения боевых действий, организации и осуществлении всестороннего обеспечения.

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