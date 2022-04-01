Российские бронеавтомобили «Буран» будут производиться в Армении

Источник изображения: topwar.ru

Армянская армия начинает реализацию программы перехода на бронеавтомобили в рамках общего перевооружения войск.

Как сообщается на ресурсе Armenian Military Portal, Ереван заключил контракт, предусматривающий совместное производство машин «Буран» для нужд ВС Армении. На территории страны уже возведён цех по сборке техники, в скором времени первые бронеавтомобили начнут поступать в подразделения.

«Буран» является продуктом российской компании «Нижегородское авиационное общество». Модельный ряд марки представлен модификациями СС (базовое бронированное шасси) и АРС 6 (бронетранспортёр), которая, по всей видимости, и пойдёт на вооружение армянской армии. Buran АРС 6 имеет грузоподъёмность до 10 т, уровень защиты соответствует STANAG-2), двигатель мощностью до 210 л.с. с шести ступенчатой ручной коробкой передач или автоматической трансмиссией.

Бронеавтомобиль BURAN может поставляться, как готовый к эксплуатации, так и в виде СКД (крупно-узловой комплект) для локального производства в любой стране мира

- отмечается на сайте компании.

Видимо, армянские власти выбрали как раз второй вариант закупок.

Как поясняется, заказчик может разместить на технике любые боевые модули. В каком оснащении «Бураны» будут поступать на оснащение армянских войск неизвестно. Возможно, по аналогии с БА «Тигр» в российской армии – в самых различных конфигурациях, как с вооружением, так и без него.