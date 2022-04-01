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В России на учениях применили «Житель» против дронов

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Станция постановки помех Р-330Ж «Житель»
Станция постановки помех Р-330Ж «Житель».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В России отработали противодействие беспилотникам условного противника с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Подразделение мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) применило комплекс «Житель» против дронов на учениях. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Специалисты вскрыли каналы управления ударными беспилотниками противника в радиусе 40 километров. После этого военнослужащие применили комплексы «Борисоглебск-2» и «Житель» для блокирования навигации и выведения из строя дронов. Также специалисты осуществили радиоэлектронное подавление пунктов управления и узлов связи.

Учения прошли на полигоне Николо-Александровский. В маневрах задействовали более 200 военнослужащих и свыше 30 единиц техники.

Автоматическая станция помех Р-330Ж «Житель» предназначена для обнаружения, пеленгования, анализа и подавления сигналов источников радиоизлучений. Комплекс позволяет подавлять работу оборудования на летательных аппаратах на дальности до 50 километров.

В феврале источники «Известий» в Министерстве обороны России сообщили, что дивизии Западного военного округа (ЗВО) усилят батальонами РЭБ. Подразделения получат комплексы «Борисоглебск-2», «Житель» и «Леер-3».

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Страны
Россия
Продукция
Борисоглебск-2
Леер-3
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