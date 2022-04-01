Латвия к 2025 году увеличит оборонный бюджет до 2,5% ВВП

ЦАМТО, 31 марта. Правительство Латвии 29 марта поддержало парламентскую инициативу по постепенному увеличению оборонного бюджета страны в течение трех лет (к 2025 году) до 2,5% ВВП.

Как сообщает латвийское издание LETA, поддержанные поправки к "Закону о финансировании национальной обороны" предусматривают, что в 2023 ф.г. бюджет будет увеличен не менее чем до 2,25% от прогнозируемого ВВП.

В 2024 ф.г. планируемый оборонный бюджет должен составлять не менее 2,4% от прогнозируемого ВВП, а в 2025 и последующих годах – не менее 2,5% от прогнозируемого ВВП.

Закон вступит в силу на следующий день после его обнародования, однако сначала поправки должны быть одобрены Сеймом. Как напоминает издание, латвийский оборонный бюджет на 2022 ф.г. составляет 758,35 млн. евро или 2,2% от ВВП.

За счет увеличения оборонного бюджета будут профинансированы работы по обеспечению логистики и снабжению войск, разработке беспилотных систем и управляемых боеприпасов, механизации сухопутных сил и кибербезопасности.

Дополнительное финансирование также позволит достичь поставленных целей по привлечению кадров в вооруженные силы и значительно ускорит развитие латвийской оборонной промышленности.

Как отмечается, в целом дополнительное финансирование обеспечит выполнение всех решений "Плана развития Национальных вооруженных сил на 2020-2032 годы", утвержденного Кабинетом министров в декабре 2020 года.