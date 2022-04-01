Минобороны РФ заявило, что Украина создала минную угрозу гражданским судам причерноморских стран

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны РФ опровергло заявление Киева о минировании российскими военными Черного моря.

Устаревшие мины в Черном и Азовском морях установили украинские военные, некоторые из этих мин сорвались с якоря и их местонахождение неизвестно, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Черного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1, в Черном море-370 и в Азовском-50", - сказал Конашенков.

"В результате штормовых волнений в Черном море и из-за неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями у порядка 10 украинских мин. С тех пор под воздействием ветра и поверхностных течений украинские мины свободно дрейфовали в западной части Черного моря в южном направлении", - сообщил он.

По его словам, одна украинская мина недавно нейтрализована турецкими моряками, вторая - в румынских территориальных водах.

"Где дрейфуют сегодня оставшиеся украинские мины не может знать никто", - заявил Конашенков.

Он заявил, что власти Украины создали "прямую минную угрозу транспортным и грузовым судам всех причерноморских стран".

Конашенков сказал, что власти Украины блокируют в портах 68 гражданских судов.

"Украинские власти в настоящее время насильно удерживают в портах городов Черноморск, Одесса, Николаев и Южный 68 судов, принадлежащих Турции, КНР, Швейцарии, Греции, Мальте Панамы, Маршалловым островам, Сьерра-Леоне, Коморским островам, Белизу, Либерии, Каймановым островам, Дании, Сирии", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что Россия ежедневно с 08:00 до 19:00 мск открывает безопасный коридор для выхода данных судов из территориальных вод Украины в юго-западном направлении.