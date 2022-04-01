Минобороны показало уничтожение военных объектов ВСУ ударными вертолётами Ка-52

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Российское военное ведомство продолжает публикацию роликов о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Кадры работы ударных вертолетов Ка-52 проявились в Сети.

В описании к видео говорится, что на этот раз военные показали уничтожение замаскированного пункта управления и опорного пункта ВСУ. Удары наносились как управляемым, так и неуправляемым оружием. Вертолеты работали парами, прикрывая друг друга во время нанесения ударов. При этом вертолеты стараются не входить в зону поражения украинских переносных зенитных комплексов.

В ходе вылета также была уничтожена бронетехника противника. Поражение целей фиксировалось средствами объективного контроля.

Отметим, что в последнее время в сводках Минобороны появилась информация об организации "свободной охоты" за бронетехникой противника в ночное время. Группы "ночных охотников" состоят из нескольких ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28Н, которые занимаются поиском и уничтожением военной инфраструктуры и бронетехники ВСУ. Как показала практика, такие вылеты высокоэффективны, за ночь группа уничтожает несколько единиц бронетехники, ЗРК или РСЗО, постепенно лишая украинских националистов тяжелого вооружения.

И еще одно видео от Минобороны, в котором показано уничтожения опорного пункта ВСУ высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь". Согласно пояснению военных, наведение снаряда на цель осуществлял расчет разведывательного беспилотника.



