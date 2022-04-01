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РИА Новости

В Минобороны ответили на заявления Зеленского о минировании Черного моря

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Катера ВМС Украины
Катера ВМС Украины.
Источник изображения: © Фото : ВМС Украины

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Военно-морские силы Украины с 25 февраля по 4 марта поставили в Азовском и Черном море 420 якорных мин, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, опровергнув утверждения Владимира Зеленского о том, что РФ якобы минирует Черное море.

По словам генерала, "в рамках гастрольного тура по парламентам западных стран в целях сбора оружия для "защиты Европы и демократии" президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед депутатами Норвегии 30 марта, обвинил Россию в якобы "минировании моря" и блокировании иностранных судов в украинских портах.

"С учетом незнания Зеленским реальной обстановки за пределами Киева и деятельности своих же подчиненных, официально сообщаем. В период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Черного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1: в Черном море - 370 и в Азовском - 50", - рассказал генерал.

Он пояснил, что в результате шторма в Черном море и из-за неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями у порядка 10 украинских мин. "С тех пор под воздействием ветра и поверхностных течений украинские мины свободно дрейфовали в западной части Черного моря в южном направлении", - отметил Конашенков.

Он добавил, что одна украинская мина была недавно обнаружена и нейтрализована турецкими моряками, вторая украинская мина нейтрализована в румынских территориальных водах.

"Где дрейфуют сегодня оставшиеся украинские мины, не может знать никто. Тем более руководство киевским националистическим режимом, создавшее своими преступными действиями прямую минную угрозу транспортным и грузовым судам всех причерноморских стран", - отметил официальный представитель Минобороны.

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