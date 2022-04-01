Видео: Уничтожение ударного дрона националистов ракетой комплекса "Панцирь"

Министерство обороны РФ опубликовало свежие видеокадры, на которых запечатлено уничтожение беспилотника UJ-22 Airborne, выполнявшего задания украинских националистов. Ликвидация боевого дрона - заслуга российского расчета ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".

В военном ведомстве рассказали, что в ходе военной спецоперации расчеты "Панцирей" выполняют задачи по контролю воздушного пространства. Делают это они в целях безопасности мирного населения, в своей зоне ответственности - в нескольких километрах от украинских населенных пунктов.

После обнаружения целей комплекс "Панцирь" сопровождает и уничтожает их на удалении до 20 километров. Причем уничтоженный беспилотник был не разведывательно-наблюдательным, а ударным. Он нес под крылом авиабомбу и мины калибра 82 миллиметра. "Сразу после уничтожения цели "Панцири" уходят на другие позиции. Всего с начала военной спецоперации на Украине российские ракетно-пушечные комплексы уничтожили больше 300 беспилотников и десятки военных самолетов", - сообщили в Минобороны России.

"Грамотные действия расчета боевой машины "Панцирь-С" предотвратили удар по обороняемому объекту. Расчет своевременно обнаружил беспилотник вооруженных сил Украины и уничтожил цель, выпустив одну ракету", - рассказал начальник штаба зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона. По словам офицера, время реакции боевой машины "Панцирь-С" на появление цели составляет всего 3-4 секунды. Комплексы "Панцирь-С" могут быть как наземного, так и морского базирования.

Ранее "РГ" сообщала, что модернизированный комплекс ПВО "Панцирь-СМ" получил высокоточную систему навигации. Применение высокоточной бесплатформенной инерциальной навигационной системы позволяет с максимальной точностью и скоростью навести на цель пакет с реактивными снарядами. Кроме того, комплекс научился автономно выполнять ориентацию и навигацию, в том числе при отсутствии сигналов со спутников, что важно при действии средств радиоэлектронной борьбы.

Иван Петров