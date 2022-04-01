Войти
Российская газета

МО РФ: Базы горючего ВСУ в четырех городах уничтожили ударом крылатых авиаракет

730
0
0

Российские войска в процессе наступления взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже. Об этом в четверг утром сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.


По его словам, за сутки подразделения Вооруженных сил РФ продвинулись на 6 километров. За это время было уничтожено до 60 украинских националистов, два танка, 4 БМП и 9 автомобилей различного назначения.

Конашенков рассказал и о действиях группировки Луганской Народной Республики. Ее подразделения, завершив зачистку от боевиков населенного пункта Житловка, продвинулись вперед на 5 километров. Сейчас бойцы ЛНР ведут бой с националистами на окраине населенного пункта Кременная.

По данным Минобороны РФ, вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования были уничтожены крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск. Удары по этим объектам нанесли после того, как стало известно, что с этих баз шло снабжение топливом украинской группировки войск в Донбассе.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Похожие новости
04.03.2022
«Наемники и добровольцы нужны, когда своих сил не хватает»
04.03.2022
Представитель МО Конашенков: в США идет агитация по набору наемников на Украину
03.06.2021
Минобороны РФ заявило о планах проследить за учениями "Sea Breeze"
11.02.2019
Трактовки ДРСМД: США и Россия спорят о ракетах
26.10.2018
Атака дронов: нападением на "Хмеймим" руководили США
05.10.2017
Минобороны РФ: основное препятствие для разгрома ИГ - поддержка террористов со стороны США
08.06.2011
"Долгорукий" с "Булавой"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.04 17:35
  • 21315
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.04 17:25
  • 34
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 01.04 17:09
  • 41
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 01.04 12:34
  • 3
От Зеленского потребовали извинений за то, что он спровоцировал конфликт
  • 01.04 12:22
  • 7
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 01.04 11:35
  • 1
США следует избегать конфликта с Россией. И вот почему
  • 01.04 10:33
  • 1
Украина арестовала российские "Русланы"
  • 31.03 23:01
  • 104
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 31.03 19:33
  • 7
«Ростех» пригласил Тома Круза посмотреть на Су-57
  • 31.03 14:28
  • 133
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 31.03 12:02
  • 3
«Су-57 тоже идёт этим путём»: в Турции начали разработку двухместного истребителя TISU
  • 31.03 11:51
  • 4
Российско-французский производитель двигателей для SSJ100 прекратил их обслуживание и ремонт - источник
  • 31.03 11:40
  • 5
Шойгу назвал новый самолёт-радар А-100 носителем модернизационного потенциала на несколько десятилетий вперёд
  • 31.03 11:30
  • 13
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 31.03 08:24
  • 1
В США сократят парк летающих радаров