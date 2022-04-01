МО РФ: Базы горючего ВСУ в четырех городах уничтожили ударом крылатых авиаракет

Российские войска в процессе наступления взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже. Об этом в четверг утром сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, за сутки подразделения Вооруженных сил РФ продвинулись на 6 километров. За это время было уничтожено до 60 украинских националистов, два танка, 4 БМП и 9 автомобилей различного назначения.

Конашенков рассказал и о действиях группировки Луганской Народной Республики. Ее подразделения, завершив зачистку от боевиков населенного пункта Житловка, продвинулись вперед на 5 километров. Сейчас бойцы ЛНР ведут бой с националистами на окраине населенного пункта Кременная.

По данным Минобороны РФ, вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования были уничтожены крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск. Удары по этим объектам нанесли после того, как стало известно, что с этих баз шло снабжение топливом украинской группировки войск в Донбассе.

Юрий Гаврилов