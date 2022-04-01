В Умани националисты устроили арсенал в местном культовом сооружении

В Минобороны России продолжают разоблачать циничные фейки, которые киевский националистический режим массово штампует и использует для сохранения власти на Украине, а также введения в заблуждение своего населения и мирового сообщества.

Очередные подтверждения лживости украинских властей вчера предъявил официальный представитель нашего военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. Он напомнил, что 20 марта президент Украины Владимир Зеленский, выступая с видеообращением к израильскому Кнессету, обвинил Российскую Федерацию в якобы нанесении ударов по городу Умань в Черкасской области.

"Для усиления драматического эффекта Зеленский заявил, цитирую, что "это место, которое каждый год посещают десятки тысяч израильтян для паломничества", - отметил российский генерал. Он подчеркнул, в ходе специальной военной операции на Украине Вооруженные силы РФ по гражданским объектам не бьют.

И тем более не наносят ударов по культовым сооружениям. "Именно киевский режим в нарушение международного гуманитарного права и просто норм морали использует такие объекты в качестве пунктов сбора и переправки оружия и нацистов для участия в боевых действиях", - заявил Конашенков.

Он представил полученные от одного из членов еврейской общины Умани доказательства использования украинскими властями для этих целей здания городской синагоги на Шоссейном переулке в доме N 1. "На сделанных 21 марта, то есть на следующий день после выступления Зеленского в Кнессете, фотографиях зафиксировано формирование на территории синагоги двух колонн с националистами", - сообщил генерал.

Он обратил внимание, что имущество, оружие и боеприпасы, хранившиеся в здании уманьской синагоги, украинские националисты сначала загрузили на кузова самосвалов, а затем замаскировали весь этот арсенал под мешки со строительным мусором.

А для перевозки из западных регионов Украины в глубь страны боевиков и иностранных наемников на дороги выпускают школьные автобусы. Неонацисты прекрасно знают, что по имеющим характерную раскраску и снабженным знаками "Дети" транспортным средствам российские военные в любом случае удары наносить не будут. Вот и действуют предельно цинично. "Таким образом, объект иудейского культа в Умани намеренно используется киевским националистическим режимом в военных целях. Чтобы в случае огневого воздействия по нему спровоцировать конфликт и политическое давление еврейских религиозных организаций на Россию", - сделал вывод генерал Конашенков.

Он также рассказал последние новости о ходе специальной военной операции на Украине. Наши войска, развивая наступление, прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к населенному пункту Великая Новоселка. "Идет зачистка от националистических формирований населенного пункта Золотая Нива. Продвижение составило 8 километров. Подразделения ЛНР продолжают наступление на Северодонецк. Ведутся бои по зачистке населенного пункта Житловка. Украинские нацбаты несут на Северодонецком направлении серьезные потери".

Конашенков сообщил, что на Киевском и Черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск. Конашенков сказал, что на первом этапе специальной военной операции планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев. "Сковать их на поле боя и без штурма этих городов во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированиям киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий наших Вооруженных сил - на Донбассе. Все эти цели были выполнены", - пояснил генерал.

Одновременно Российская армия, по его словам, решала и другую задачу. Суть ее была в том, чтобы в отсутствие притока свежих сил противника из западных и центральных регионов Украины путем профессиональных военных действий, используя завоеванное абсолютное превосходство в воздухе, также с помощью современных высокоточных средств поражения создать все необходимые условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению Народных республик Донбасса.

"С этой целью проводилось и продолжается огневое поражение созданных киевским режимом за восемь лет долговременных оборонительных укреплений, - рассказал Конашенков. - Взяты под полный контроль все основные линии коммуникаций, снабжения и подхода резервов. Уничтожены системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников. Работа по ним продолжается".

Генерал сделал вывод: таким образом все основные задачи Вооруженных сил РФ на Киевском и Черниговском направлениях выполнены. Что же касается перегруппировки наших войск, ее целью, как сказал Конашенков, является активизация действий на приоритетных направлениях, и прежде всего завершение операции по полному освобождению Донбасса.

Генерал также сообщил, что эксперты войск РХБЗ выявили должностных лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на Украине. "Это руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также его основных компаний-подрядчиков, - заявил Конашенков. - Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные кампании были напрямую связаны с сыном президента США Хантером Байденом".

В результате спецоперации на Украине исследования в ряде украинских биолабораторий, где по заказу Пентагона проводились работы со штаммами возбудителей особо опасных инфекций, прекратились. "При этом ряд полученных документов из этих лабораторий свидетельствует о сокрытии личностей испытуемых и имевшемся серьезном риске для их жизни", - подчеркнул Конашенков.

Особый интерес у наших специалистов представляют документы, свидетельствующие о планах применения киевским режимом беспилотников, способных нести и распылять смертельно-опасные вещества. "Вскрытые факты доказывают, что киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации", - подытожил генерал.

Юрий Гаврилов