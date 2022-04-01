Комплекс "Искандер" уничтожил два крупных склада артвооружения ВСУ

В среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал свежие новости о ходе специальной военной операции на Украине.

По словам генерала, российские Вооруженные силы высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили очередные крупные склады горючего для ВСУ. Они находились в районах Староконстантинов и Хмельницкий. С этих складов, по данным наших военных, шли поставки топлива для бронетехники украинских войск на Донбассе. А в населенном пункте Каменка Донецкой области прицельными ударами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" были поражены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Конашенков также сообщил, что в районе населенного пункта Тумень Ровенской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя был сбит украинский бомбардировщик Су-24.

Юрий Гаврилов