Этой весной в армию отправятся 134,5 тысячи новобранцев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем наборе призывников в армию. "Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек", - сказано в документе, опубликованном в четверг, 31 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

В первую очередь обращают на себя внимание цифры призыва. Они чуть меньше, , - тогда в строй поставили 134 тысячи 650 новобранцев. Именно на это обстоятельство - сокращение солдатского набора - на совещании в Минобороны РФ в минувший вторник указал глава ведомства Сергей Шойгу.

Чтобы исключить любые спекуляции и домыслы по поводу весеннего призыва, он особо подчеркнул: "Призывники не будут направляться ни в какие "горячие точки". Иными словами - новобранцы и их родители, как и родные других солдат-срочников, могут быть уверены: в зоне боевых действий и тем более на передовой призывники в любом случае не окажутся. А тех парней, кто отслужил положенные по закону 12 месяцев, в установленные сроки уволят в запас и отправят по домам.

О том, что проведение специальной военной операции на Украине никак не влияет на весеннюю призывную кампанию, заявил и начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. Он подтвердил, что для участия в ней отбирают только офицеров и военнослужащих по контракту.

Уже известно, как и где пройдет армейское становление призывников весны-2022. По словам Шойгу, большинство их них ждет профессиональная подготовка в учебных центрах Вооруженных сил. Она продлится от трех до пяти месяцев. Первые отправки новобранцев к местам службы министр распорядился начать в третьей декаде мая. "Несмотря на снижение уровня заболеваемости коронавирусом, комплекс противоэпидемических мероприятий для военнослужащих по призыву прошу продолжать", - сказал на совещании Шойгу.

Вот, что еще об особенностях весенней призывной кампании сообщили в Генштабе. Она будет проходить в 82 субъектах РФ. В Республике Коми, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах набирать солдат-срочников не станут. Там призывные мероприятия проводятся только осенью, напомнил Евгений Бурдинский. В то же время в ряде российских регионов, наоборот, осуществляется лишь весенний призыв. "В соответствии с законодательством один раз в год - с 1 мая по 15 июля, призываются на военную службу граждане 24 муниципальных образований пяти субъектов Российской Федерации. Это Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ. Обусловлено это, прежде всего, физико-географическими условиями указанных регионов", - пояснил генерал в интервью "Красной звезде".

Он рассказал, что на военную службу отправляют, как правило, молодых людей в возрасте от 20 до 35 лет, завершивших обучение в вузах или организациях среднего профессионального образования. Количество вчерашних школьников в армии и других силовых структурах не превышает 5%. Столь малое число 18-летних призывников связано с тем, что федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает отсрочки от казармы для получения образования. Это позволяет ребятам после школы определиться с выбором специальности, получить ее и успешно освоить. Молодые люди со средним общим образованием имеют законное право, в том числе поступать в вуз.

И еще несколько "призывных" цифр от Генштаба. Количество уклонистов от армии, то есть людей, которые не явились по повестке в военкомат, сейчас не превышает 0,1% от общего числа призывников. "Косить" от армии, как говорят в молодежной среде, стало непрестижным", - сказал по этому поводу Бурдинский. А строй "альтернативных" солдат, выбравших вместо военной службы бесплатную работу в медучреждениях и организациях социального обеспечения, прошлой осенью состоял всего из 443 человек.

Юрий Гаврилов