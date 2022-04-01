Видео: Командующий ВВО вручил награды отличившимся в спецоперации на Украине

Российское оборонное ведомство обнародовало видеокадры того, как командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко награждает солдат и офицеров ВВО, отличившихся в ходе специальной военной операции на Украине. Более десятка военнослужащих получили из рук командующего ордена Мужества и медали "За отвагу".

Именно об отваге наших воинов, а также о высоком профессиональном мастерстве бойцов и командиров Александр Чайко говорил после церемонии вручения наград. Он обратил внимание, что заслуженные в боях ордена и медали им прикрепили на грудь в особом месте - рядом с мемориалом советским воинам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. "Мы сегодня не зря выбрали местом для вручения наград памятник нашим дедам и отцам, павшим в боях с фашистами именно на этой земле, - сказал командующий. - И вы сейчас делаете историю. Я уверен, что с честью и с гордостью выполните все поставленные задачи".

Генерал поблагодарил награжденных за грамотные действия, взаимовыручку, стойкость и профессионализм в боях с противником. "Я вами горжусь!" - не скрывал Чайко.

А потом было неформальное общение. Солдаты и офицеры рассказали командующему о своей боевой работе. Танкисты, в частности, поделились опытом успешного применения в бою тактического приема "танковая карусель", которую до автоматизма отрабатывали в ходе учений на полигонах. Этот маневр техникой и огнем показал себя весьма эффективным в борьбе с террористами в Сирии. Поэтому его рекомендовали для внедрения в боевую учебу российской армии. Сейчас "танковую карусель" экипажи используют в ходе специальной военной операции на Украине.

Суть этого тактического приема заключается в следующем. Пока один танк выполняет стрельбу с места, экипаж второго загружает боекомплект. При выдвижении первого танка на фланговую стрельбу, второй занимает позицию для стрельбы с места и наоборот. И так без остановок. В результате противник непрерывно находится под ударами и несет потери, не имея возможности вести ответный огонь.

По словам офицера, который рассказал командующему о применении "танковой карусели", в маневре техникой и огнем его подразделение использовало четыре бронемашины. Чайко слушал внимательно и с интересом, поскольку неоднократно видел, как этот тактический прием использовался в Сирии. Напомним, что за особые заслуги в ходе командировки в эту страну генерал получил Золотую Звезду Героя.

Члены экипажа боевой машины пехоты рядовые по имени Жаргал и Баир поделились с командующим таким соображением. Они сказали, что при ведении боевых действий им очень помогли навыки и слаженность, приобретенные в ходе подготовки и выступления на Всеармейских соревнованиях "Суворовский натиск". А другой награжденный отметил готовность российских военнослужащих рисковать собой ради спасения оказавшихся в зоне боевых действий мирных жителей.

Юрий Гаврилов