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Российская газета

В Минобороны рассказали, как решались задачи на первом этапе спецоперации

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В среду вечером официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские войска, развивая наступление, прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к населенному пункту Великая Новоселка.

"Идет зачистка от националистических формирований населенного пункта Золотая Нива. Продвижение составило 8 километров. В данном районе уничтожено до 50 человек личного состава, три танка, 5 БМП, 8 автомобилей различного назначения", - отметил генерал. Он добавил, что подразделения ЛНР продолжают наступление на Северодонецк. Ведутся бои по зачистке населенного пункта Житловка.

По данным Минобороны РФ, украинские националистические батальоны несут на Северодонецком направлении серьезные потери. В результате нарушения транспортных коммуникаций возможности по их восполнению блокированы. За день на этом направлении уничтожено свыше 50 националистов, 2 танка, 3 БМП и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения.

На Киевском и Черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск. Конашенков сказал, что на первом этапе специальной военной операции, проводимой нашими Вооруженными силами на территории Донбасса и Украины, планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев. "Сковать их на поле боя и без штурма этих городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированиям киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий наших Вооруженных сил - на Донбассе. Все эти цели были выполнены", - пояснил генерал.

Одновременно российская армия, по его словам, решала и другую задачу. Суть ее была в том, чтобы в отсутствие притока свежих сил противника из западных и центральных регионов Украины, путем профессиональных военных действий, используя завоеванное абсолютное превосходство в воздухе, также с помощью современных высокоточных средств поражения создать все необходимые условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению Народных Республик Донбасса.

"С этой целью проводилась и продолжается постоянное, целевое огневое поражение созданных киевским режимом за восемь лет долговременных оборонительных укреплений, - рассказал Конашенков. - Взяты под полный контроль все основные линии коммуникаций, снабжения и подхода резервов. Уничтожены системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников. Работа по ним продолжается". Генерал сделал вывод, что таким образом все основные задачи Вооруженных сил России на Киевском и Черниговском направлениях выполнены.

Что же касается перегруппировки российских Вооруженных сил, ее целью, как сказал Конашенков, является активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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Конашенков Игорь
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