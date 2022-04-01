"Росэлектроника" представляет на ArmHighTech-2022 VR-комплекс для военных связистов

ЦАМТО, 31 марта. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех представляет на выставке ArmHighTech-2022 в Ереване (31 марта-2 апреля) комплекс для обучения военных связистов с использованием VR-технологий.

Решение предназначено для отработки развертывания аппаратной связи в виртуальной среде и может быть адаптировано для обучения работе с любой другой техникой.

Представленный комплекс позволяет курсанту получить навыки, необходимые для работы с реальной техникой, в виртуальной среде, сформированной с использованием 3D-моделей и фотореалистичных круговых панорам. В состав демонстрируемого решения входят очки виртуальной реальности, датчики движения для рук и ног, а также компьютер, помещенный в специальный рюкзак, для свободного перемещения в пространстве. Программное обеспечение отслеживает действия учащегося, контролирует и оценивает качество выполнения заданий.

Оборудование разработано Рязанским радиозаводом (входит в "Росэлектронику"). Решение построено на основе отечественного программного обеспечения.

"Рязанский радиозавод разрабатывает и выпускает новейшие программно-аппаратные комплексы на основе технологий гибридной реальности для обучения работе с аппаратурой связи. Предприятие постоянно совершенствует собственные разработки, повышая их эффективность. Тренажер, представленный на ArmHighTech, позволяет учащимся в виртуальной среде освоить навыки развертывания, настройки средств связи и обеспечения связи во взаимодействии друг с другом", – рассказали в "Росэлектронике".

В выставке ArmHighTech также принимает участие входящий в "Росэлектронику" Концерн "Созвездие". На объединенном стенде холдинга предприятие демонстрирует широкую номенклатуру техники связи: многоканальные радиостанции СВЧ диапазона, портативные, носимые и возимые радиостанции КВ и УКВ диапазонов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".