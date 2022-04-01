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Военное обозрение

Times: Китай размышляет о создании поезда с пусковыми установками для ядерного оружия

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Источник изображения: topwar.ru

Военная программа Китая засекречена, но в западные СМИ просочилась информация, что власти КНР рассматривают возможность создания «поезда судного дня».

Сначала был «поезд-пуля». Теперь Китай изучает возможность создания высокоскоростного «ракетного поезда», который может стремительно перемещаться с частью ядерного арсенала по стране, что затруднит его отслеживание и уничтожение,

— пишет The Times.

По непроверенным данным, еще в 2015 году Китай провел испытания межконтинентальной ракеты «Дунфэн-41» на железнодорожных путях (фактически БЖРК). Однако достоверных данных, что Поднебесная уже реализовала проект мобильной ядерной платформы на рельсовой базе, на сегодня нет.

Общая протяженность железнодорожных путей КНР составляет порядка 40 тысяч км. Это больше, чем в любой стране мира. К тому же инфраструктура железнодорожного сообщения в стране очень разветвленная, что позволит «ракетному поезду» постоянно менять дислокацию и быть практически неуязвимым для отслеживания потенциальным противником.

В последние годы КНР наращивает ядерную программу, при этом сохраняя в строжайшей тайне как количество боеголовок, средства транспортировки, так и места их нахождения. Глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун на брифинге 4 января назвал несерьезными попытки США оценить ядерный потенциал Китая на основании спутниковых снимков.

Что касается шахт, то я тоже читал сообщения об этом, но это противоречивые сообщения, кто-то говорит, что это шахты для ракет, кто-то, что это ветряные генераторы. Я не в том положении, чтобы подтверждать какое-бы то ни было сообщение. Но что я могу сказать, так это то, что это несерьезное дело — пытаться вычислить размер ядерных сил Китая, основываясь на этих снимках

— отметил Фу Цун.

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Страны
Китай
США
Продукция
DF-41
Проекты
ПЖРК
Ядерный щит
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