Россия представит ООН инициативы по защите мира, заявила Яровая

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия после завершения парламентского расследования по деятельности биолабораторий на Украине сможет инициировать рассмотрение на площадке ООН инициатив, направленных на защиту мира и безопасности, заявила сопредседатель профильной комиссии Ирина Яровая.

"Сегодня у нас с вами есть уникальная возможность, проведя парламентское расследование и изучив прямые документы и доказательства, инициировать, в том числе, рассмотрение на площадке ООН тех инициатив, которые будут направлены на защиту мира и безопасности", - сказала Яровая по итогам первого заседания в Госдуме парламентской комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий на Украине.

Депутат отметила, что итогом работы комиссии будет доклад правительству, президенту, международным организациям, будет сформировано досье.

"Каждый факт и каждый документ, который публично заявлен, мы будем изучать… Итогом работы комиссии будет доклад правительству РФ, президенту РФ, международным организациям, мы сформируем досье", - заявила Яровая.

Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.

На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.

РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.