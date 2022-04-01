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ЦАМТО

Командование ВВС Нигерии высказало заинтересованность в приобретении авиатехники компании Airbus

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Источник изображения: Фото: DAGM Spotting foto

ЦАМТО, 31 марта. Командование ВВС Нигерии высказало заинтересованность в приобретении новых самолетов компании Airbus и провело переговоры по этому и другим вопросам с послом Испании в стране.

Как сообщает Defenceweb.co.za, в Абудже 23 марта состоялась встреча начальника штаба ВВС маршал авиации Оладайо Амао с послом Испании в Нигерии Хуаном Игнасио Селла. Маршал заявил, что ВВС Нигерии стремятся к партнерству с правительством Испании в области приобретения самолетов, обучения, проведения воздушных операций, обмена разведывательными данными и развития потенциала в области анализа изображений.

По мнению маршала, сотрудничество с такой развитой страной, как Испания, позволит ВВС Нигерии воспользоваться различными технологиями для решения ряда технических проблем, с которыми они в настоящее время сталкиваются, особенно при сборе разведданных.

В настоящее время командование ВВС Нигерии и компания Airbus ведут переговоры об изучении возможностей, которые могут стать доступны ВВС в случае закупки новых самолетов. В свою очередь, посол Испании заявил о готовности предоставить различные решения для поддержки операций нигерийских ВВС.

Еще в 2016 году Нигерия высказала заинтересованность в приобретении у Airbus легких самолетов ВТА C-295W, и в октябре того же года делегация компании посетила страну. В октябре 2019 года прошли переговоры командования ВВС и руководства Airbus по вопросам технического обслуживания самолетов и обучения личного состава, а также состоялась демонстрация ряда самолетов разработки Airbus.

Проект оборонного бюджета Нигерии на 2022 год предусматривает финансирование закупки нового самолета ВТА и продолжение финансирования поставки истребителей JF-17 и вертолетов. В бюджете предусмотрено начальное финансирование в размере 10,86 млрд. найра (26,4 млн. долл.) на программу закупки двух новых самолетов King Air 360, запасных частей и наземного оборудования. Они, в частности, заменят King Air 350, потерпевший крушение в феврале 2021 года.

Бюджет на 2022 финансовый год также включает платежи в размере 833,23 млн. найра за поставку трех истребителей JF-17 из Пакистана, 1,03 млрд. найра – за два вертолета AW-109 группы Leonardo и 2,93 млрд. найра – за восстановление двух вертолетов H-215 (ранее AS-332 "Супер Пума") компании Airbus.

Другие проекты включают модернизацию трех вертолетов линейки "Ми", техническое обслуживание трех самолетов L-39ZA и одного самолета C-130, а также капитальный ремонт самолетов Gulfstream G550 и Falcon 7X VIP.

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Страны
Испания
Нигерия
Пакистан
Продукция
AS-332
AW-109
C-130
C-295 CASA
FC-1
L-39
Компании
Airbus
General Dynamics
Leonardo
Проекты
H225
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