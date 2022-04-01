Military Watch Magazine(США): еще один трофей Су-35С над Украиной? На границе с Белоруссией сбит Су-24

С начала боевых действий с Россией 24 февраля Украина потеряла уже более половины своих Су-24, пишет Military Watch. В воздушной кампании над Украиной превосходство в воздухе завоевали российские Су-35С. Сейчас у ВВС России имеется более ста таких самолетов.

30 марта стало известно, что в воздушном бою у северной границы Украины с Белоруссией был сбит штурмовик Су-24 украинских ВВС. Это еще одна подтвержденная потеря для самолетов этого типа в воздухе. Всего с начала боевых действий с Россией 24 февраля Украина потеряла более половины своих Су-24. Местонахождение самолета и то обстоятельство, что его сбили российские силы, указывает на завоевание превосходства в воздухе тяжелыми истребителями Су-35С, которые базируются в Белоруссии с января после передислокации с Дальнего Востока и уже сыграли ключевую роль в воздушной кампании над Украиной. Истребители находятся на аэродроме Барановичи 61-й истребительной авиационной базы на западе Белоруссии. Ранее с большой вероятностью утверждалось, что именно Су-35 сбили четыре украинских истребителя Су-27 над Западной Украиной 5 марта, – причем это вполне могли быть подразделения, базирующиеся в Белоруссии.

Су-35 – самый боеспособный российской истребитель воздушного боя после Су-57, который хоть и принимал ограниченное участие в украинской операции, но так и не был развернут в масштабе эскадрильи. Предполагалось, что Су-35 будет задействован против элиты украинского флота, состоящей в основном из Су-27, а также для защиты от авиаударов и нейтрализации целей наподобие Су-24.

Су-35 поступили на вооружение в 2014 году, и сейчас у ВВС России имеется более 100 самолетов. Это истребитель "поколения 4++" с расширенными характеристиками, включая сверхзвуковую крейсерскую скорость, ракеты класса "воздух – воздух" со скоростью 6 Мах и 400-километровым радиусом действия, трехмерный вектор тяги для маневрирования на предельных возможностях и уменьшенный радиолокационный поперечник, который составляет всего треть от самолетов аналогичного размера вроде Су-27 или F-15.

В кампании над Украиной особенно пригодились высокий уровень ситуационной осведомленности истребителей и расширенные возможности радиоэлектронной борьбы, которые обеспечиваются РЛС "Ирбис-Э", двумя встроенными в крылья РЛС с активной фазированной антенной решёткой и комплексом радиоэлектронной борьбы "Хибны-М". Считалось, что развертывание значительного количества Су-35 у западных границ России – это не только демонстрация силы для НАТО, но и подготовка к возможным военным действиям на Украине. При этом истребители поступают на вооружение в большем количестве, чем предполагалось ранее – как из-за задержек в программе Су-57, так и из-за нового витка напряженности в отношениях с Западом.