В состав ВМС Индии вошла вторая эскадрилья P-8I "Нептун"

ЦАМТО, 31 марта. Командование ВМС Индии 29 марта официально сформировало новую эскадрилью дальней морской разведки для усиления безопасности в районе западного побережья страны.
316-я эскадрилья, получившая обозначение "Кондор", является второй эскадрильей, оснащенной самолетами P-8I.
Как сообщает Jane's Defence Weekly, в боевой состав 316-й эскадрилья ВМС Индии вошли четыре самолет P-8I "Нептун" компании Boeing, приобретенных Индией в период с середины ноября 2020 года по 19 февраля 2022 года. Подразделение дислоцируется на базе "Ханза" в Гоа. Самолеты P-8I применяются с этой базы с 30 декабря 2021 года.
В пресс-релизе ВМС Индии указано, что эскадрилья будет применять P-8I для морской разведки, РЭБ, поисково-спасательных операций, целеуказания, противолодочной и противокорабельной борьбы в районе Индийского океана. Зона ответственности эскадрильи – западное побережье Индии. Кроме того, возможно использование самолетов для выполнения других функций, включая поддержку операций по оказанию гуманитарной помощи.
По заявлению командования ВМС Индии, полученные эскадрильей самолеты P-8I могут быть оснащены различными ракетами класса "воздух-корабль" и торпедами.
Как сообщал ЦАМТО, базовый контракт стоимостью около 2,1 млрд. долл., предусматривающий поставку восьми самолетов P-8I "Нептун" и вспомогательного оборудования, правительство Индии подписало в январе 2009 года. К настоящему времени все 8 P-8I первой партии поставлены. Они базируются на авиабазе "Раджали" (Араконам, шт.Тамил-Наду) и применяются с 2013 года.
В июле 2016 года МО Индии реализовало опцион на поставку четырех дополнительных P-8I "Нептун" стоимостью 1,1 млрд. долл. Первый из этих самолетов приземлился на базе "Ханза" ВМС Индии 18 ноября 2020 года, четвертый – в феврале 2022 года. На текущий момент общий налет индийских P-8I превышает 35 тыс. часов.
В апреле 2021 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Индии в рамках программы "Иностранные военные продажи" еще 6 самолетов базовой патрульной авиации P-8I "Посейдон", а также связанного оборудования и услуг. Полная стоимость продажи может составить 2,42 млрд. долл.