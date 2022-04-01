В состав ВМС Индии вошла вторая эскадрилья P-8I "Нептун"

Первый построенный для авиации ВМС Индии по второму контракту базовый патрульный самолет Boeing P-8I Neptune (Poseidon) (индийский бортовой номер IN328, заводской номер 64890, серийный номер 7757, временная американская регистрация N490DS) во время испытательных полетов на заводском аэродроме Boeing. Сиэттл, 09.03.2020.

ЦАМТО, 31 марта. Командование ВМС Индии 29 марта официально сформировало новую эскадрилью дальней морской разведки для усиления безопасности в районе западного побережья страны.

316-я эскадрилья, получившая обозначение "Кондор", является второй эскадрильей, оснащенной самолетами P-8I.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в боевой состав 316-й эскадрилья ВМС Индии вошли четыре самолет P-8I "Нептун" компании Boeing, приобретенных Индией в период с середины ноября 2020 года по 19 февраля 2022 года. Подразделение дислоцируется на базе "Ханза" в Гоа. Самолеты P-8I применяются с этой базы с 30 декабря 2021 года.

В пресс-релизе ВМС Индии указано, что эскадрилья будет применять P-8I для морской разведки, РЭБ, поисково-спасательных операций, целеуказания, противолодочной и противокорабельной борьбы в районе Индийского океана. Зона ответственности эскадрильи – западное побережье Индии. Кроме того, возможно использование самолетов для выполнения других функций, включая поддержку операций по оказанию гуманитарной помощи.

По заявлению командования ВМС Индии, полученные эскадрильей самолеты P-8I могут быть оснащены различными ракетами класса "воздух-корабль" и торпедами.

Как сообщал ЦАМТО, базовый контракт стоимостью около 2,1 млрд. долл., предусматривающий поставку восьми самолетов P-8I "Нептун" и вспомогательного оборудования, правительство Индии подписало в январе 2009 года. К настоящему времени все 8 P-8I первой партии поставлены. Они базируются на авиабазе "Раджали" (Араконам, шт.Тамил-Наду) и применяются с 2013 года.

В июле 2016 года МО Индии реализовало опцион на поставку четырех дополнительных P-8I "Нептун" стоимостью 1,1 млрд. долл. Первый из этих самолетов приземлился на базе "Ханза" ВМС Индии 18 ноября 2020 года, четвертый – в феврале 2022 года. На текущий момент общий налет индийских P-8I превышает 35 тыс. часов.

В апреле 2021 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Индии в рамках программы "Иностранные военные продажи" еще 6 самолетов базовой патрульной авиации P-8I "Посейдон", а также связанного оборудования и услуг. Полная стоимость продажи может составить 2,42 млрд. долл.