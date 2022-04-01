Войти
Интерфакс-АВН

РВСН проводят маневры под Оренбургом с участием 3 тыс. военных

602
0
0
"Ярс"
"Ярс".
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - В Оренбургской области стартует учение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с привлечением 3 тыс. человек и 300 единиц техники, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В командно-штабном учении с Ясненским ракетным соединением в Оренбургской области задействовано более 3 тыс. военнослужащих и более 300 единиц техники", - заявили в Минобороны России.

В декабре 2019 года в Минобороны сообщили, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк, оснащенный новым российским стратегическим ракетным комплексом "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука).

По данным ведомства, это плановое учение, оно пройдет под личным руководством командующего РВСН во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа.

"В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2022 год комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Оренбургского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Ясненским ракетным соединением", - сказали в Минобороны РФ.

В ходе учения будет отработан вывод подразделений РВСН из-под ударов, противодействие современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещение об угрозе их применения.

"Основная цель учения - совершенствовать слаженность органов военного управления, оценить практические навыки командования и офицеров управления ракетного объединения и соединения, а также воинских частей в ходе подготовки и ведения боевых действий, организации и осуществлении всестороннего обеспечения", - заявили в Минобороны.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Основу группировки РВСН составляют современные комплексы "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах, которые способны поражать цели на дальности до 11 тыс. км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
30.12.2021
Миротворцы и спасатели: главные достижения армии России за 2021 год
22.12.2021
Путин обсудил с коллегией Минобороны обстановку в России и мире
17.04.2020
Чжунго цзюньван (Китай): Россия ускоряет модернизацию ядерных сил
03.12.2019
Арктический "Бастион": Россия закрыла Севморпуть
13.03.2013
Будущее закладывается сегодня
25.07.2011
Воздушно-космический колобок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.04 17:35
  • 21315
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.04 17:25
  • 34
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 01.04 17:09
  • 41
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 01.04 12:34
  • 3
От Зеленского потребовали извинений за то, что он спровоцировал конфликт
  • 01.04 12:22
  • 7
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 01.04 11:35
  • 1
США следует избегать конфликта с Россией. И вот почему
  • 01.04 10:33
  • 1
Украина арестовала российские "Русланы"
  • 31.03 23:01
  • 104
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 31.03 19:33
  • 7
«Ростех» пригласил Тома Круза посмотреть на Су-57
  • 31.03 14:28
  • 133
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 31.03 12:02
  • 3
«Су-57 тоже идёт этим путём»: в Турции начали разработку двухместного истребителя TISU
  • 31.03 11:51
  • 4
Российско-французский производитель двигателей для SSJ100 прекратил их обслуживание и ремонт - источник
  • 31.03 11:40
  • 5
Шойгу назвал новый самолёт-радар А-100 носителем модернизационного потенциала на несколько десятилетий вперёд
  • 31.03 11:30
  • 13
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 31.03 08:24
  • 1
В США сократят парк летающих радаров