РВСН проводят маневры под Оренбургом с участием 3 тыс. военных

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - В Оренбургской области стартует учение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с привлечением 3 тыс. человек и 300 единиц техники, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В командно-штабном учении с Ясненским ракетным соединением в Оренбургской области задействовано более 3 тыс. военнослужащих и более 300 единиц техники", - заявили в Минобороны России.

В декабре 2019 года в Минобороны сообщили, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк, оснащенный новым российским стратегическим ракетным комплексом "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука).

По данным ведомства, это плановое учение, оно пройдет под личным руководством командующего РВСН во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа.

"В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2022 год комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Оренбургского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Ясненским ракетным соединением", - сказали в Минобороны РФ.

В ходе учения будет отработан вывод подразделений РВСН из-под ударов, противодействие современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещение об угрозе их применения.

"Основная цель учения - совершенствовать слаженность органов военного управления, оценить практические навыки командования и офицеров управления ракетного объединения и соединения, а также воинских частей в ходе подготовки и ведения боевых действий, организации и осуществлении всестороннего обеспечения", - заявили в Минобороны.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Основу группировки РВСН составляют современные комплексы "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах, которые способны поражать цели на дальности до 11 тыс. км.