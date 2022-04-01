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Военное обозрение

Лавров: В Центральной Азии инфраструктуры НАТО быть не должно

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Источник изображения: topwar.ru

В Центральной Азии инфраструктуры Соединенных Штатов и НАТО быть не должно. Ее размещение в данном регионе неприемлемо.

Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече стран-соседей Афганистана в китайском городе Туньси.

Считаем неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО на территории соседних государств

- выразил позицию нашего государства глава российского внешнеполитического ведомства на пленарной сессии.

Он отметил, что присутствие западных военных структур не соответствует решению задач по обеспечению безопасности стран региона, а также противоречит положениям уставных документам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Если проанализировать предшествующие события, то они показывают, что к словам главы МИД РФ следует внимательно прислушаться. Ведь западное присутствие в Центральной Азии, как и в других регионах, не только не делало жизнь местного населения более безопасной, но и создавало дополнительные угрозы.

В своей речи Лавров также отметил необходимость соблюдать осторожность, рассматривая просьбы по размещению беженцев из Афганистана в государствах, соседствующих с этой страной. Он считает, что при этом следует учитывать возможные последствия, способные негативно повлиять на региональную безопасность.

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Страны
Афганистан
Россия
Компании
ОДКБ
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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