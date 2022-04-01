Войти
РИА Новости

Российские ВС уничтожили более 1,8 тысячи украинских танков и бронемашин

659
0
0
Уничтоженная военная техника ВСУ на улице Волновахи
Уничтоженная военная техника ВСУ на улице Волновахи.
Источник изображения: © РИА Новости / Иван Родионов

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российская армия с начала спецоперации уже уничтожила более 1,8 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотный летательный аппарат, 1815 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1689 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Конашенков Игорь
Похожие новости
04.03.2022
Представитель МО Конашенков: в США идет агитация по набору наемников на Украину
03.06.2021
Минобороны РФ заявило о планах проследить за учениями "Sea Breeze"
17.06.2020
Минобороны: Парады Победы пройдут в 28 российских городах
11.02.2019
Трактовки ДРСМД: США и Россия спорят о ракетах
26.10.2018
Атака дронов: нападением на "Хмеймим" руководили США
08.06.2011
"Долгорукий" с "Булавой"
22.08.2008
Разоруженные силы России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.04 17:35
  • 21315
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.04 17:25
  • 34
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 01.04 17:09
  • 41
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 01.04 12:34
  • 3
От Зеленского потребовали извинений за то, что он спровоцировал конфликт
  • 01.04 12:22
  • 7
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 01.04 11:35
  • 1
США следует избегать конфликта с Россией. И вот почему
  • 01.04 10:33
  • 1
Украина арестовала российские "Русланы"
  • 31.03 23:01
  • 104
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 31.03 19:33
  • 7
«Ростех» пригласил Тома Круза посмотреть на Су-57
  • 31.03 14:28
  • 133
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 31.03 12:02
  • 3
«Су-57 тоже идёт этим путём»: в Турции начали разработку двухместного истребителя TISU
  • 31.03 11:51
  • 4
Российско-французский производитель двигателей для SSJ100 прекратил их обслуживание и ремонт - источник
  • 31.03 11:40
  • 5
Шойгу назвал новый самолёт-радар А-100 носителем модернизационного потенциала на несколько десятилетий вперёд
  • 31.03 11:30
  • 13
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 31.03 08:24
  • 1
В США сократят парк летающих радаров