Российские ВС уничтожили более 1,8 тысячи украинских танков и бронемашин

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российская армия с начала спецоперации уже уничтожила более 1,8 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотный летательный аппарат, 1815 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1689 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.