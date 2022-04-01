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Трижды летавший на МКС Александр Мисуркин покинул отряд космонавтов

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Космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин
Космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин.
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Александр Мисуркин, который трижды летал на Международную космическую станцию (МКС), покинул отряд космонавтов России, сообщает в Telegram руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец.

«Космонавт Александр Мисуркин покидает отряд космонавтов. На его счету три полета и четыре выхода в открытый космос», — отметил он.

Согласно Центру подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина, 31 марта станет последним рабочим днем космонавта.

«Руководство Центра, коллеги по отряду космонавтов "Роскосмоса", сотрудники ЦПК благодарят Александра Александровича за большой вклад в развитие и популяризацию отечественной космонавтики, отмечают его высокий профессионализм, компетентность, ответственность и желают успехов в дальнейшей деятельности», — говорится в сообщении ЦПК.

В декабре 2021 года спускаемая капсула «Союз МС-20» с космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Едзо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным приземлилась в степи Казахстана.

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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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