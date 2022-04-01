"Эра оптимизма" в экономике отменяется

The New York Times (США): Европа перераспределяет расходы на фоне спецоперации

Российская спецоперация на Украине заставляет Европу и США реструктурировать свои расходы и готовиться к угрозам, которые, казалось, уже остались в прошлом, пишет The New York Times. Автор статьи рассказывает, на что теперь потратят деньги на Западе.

Николае Чукэ (Nicolae Ciuca) провёл почти всю свою жизнь на поле боя, прежде чем его избрали премьер-министром Румынии четыре месяца назад. Но он даже представить себе не мог, что потребуется потратить миллионы долларов на экстренное производство таблеток йодида калия, которые должны защитить от радиации в случае ядерного взрыва, или что придётся увеличить военные расходы на 25% всего за один год.

"Мы никогда не думали, что нам придётся вновь столкнуться с холодной войной и задуматься об использовании йодида калия", — заявил отставной генерал Чукэ. Он общался с журналистами через переводчика во Дворце Победы, здании правительства в Бухаресте. "Мы не ожидали такого в XXI веке", — добавил премьер-министр.

Российская спецоперация на Украине меняет приоритеты по расходам в Евросоюзе и Великобритании и заставляет правительства этих стран готовиться к угрозам, которые, казалось бы, уже давно остались в прошлом: от потока европейских беженцев до возможного использования химического, биологического и даже ядерного оружия, если российский лидер почувствует, что его загнали в угол.

В результате пришлось резко перераспределить бюджет, поскольку на первое место теперь выходят расходы на военное дело, а также такие базовые области, как сельское хозяйство, энергетика и гуманитарная помощь. Расходы в других областях, например, в сфере образования и социальных услуг, скорее всего придётся сократить.

Но самые значительные изменения коснутся военных расходов. Германия совершила крутой поворот. Немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал, что военные расходы страны превысят 2% её ВВП. Такого уровня не было более 30 лет. Расходы также включают в себя вливание 100 миллиардов евро, или 113 миллиардов долларов, в немецкие вооружённые силы, которые, как известно, сейчас не в лучшей форме. В прошлом месяце Шольц заявил: "Нам нужны самолёты, которые летают, корабли, которые готовы выйти в море, и солдаты, которые оптимально снабжены".

Это переломный момент для страны, стремившейся отказаться от агрессивной военной политики, которая уже привела к двум разрушительным мировым войнам.

Характерный для военного времени настрой царит не только в оборонной сфере. На фоне роста цен на топливо, корма и удобрения Ирландия запустила на прошлой неделе программу по "возделыванию земель в военное время", чтобы увеличить производство зерна. Также был создан Национальный комитет по кормам и продовольственной безопасности для борьбы с угрозами срыва продовольственных поставок.

Фермеры получат до 400 евро за каждый дополнительный участок в 40 гектар, засеянный такими зерновыми культурами, как ячмень, овёс или пшеница. За посев дополнительных источников белка, например, гороха или бобов, предусмотрена субсидия в размере 300 евро.

"Наши цепочки поставок оказались под огромным давлением" из-за происходящего на Украине, заявил министр сельского хозяйства Чарли Макконалог (Charlie McConalogue). Министр объявил о пакете мер на 13,2 миллиона долларов. Россия является крупнейшим в мире поставщиком пшеницы. На долю России и Украины приходится около четверти мирового экспорта.

Испанию затронуло сокращение поставок кукурузы, подсолнечного масла и некоторых других продуктов из России и Украины. "У нас есть запасы, но нам нужно делать закупки в третьих странах", — заявил министр сельского хозяйства Луис Планас (Luis Planas) парламентскому комитету.

Планас попросил Европейскую комиссию смягчить некоторые правила для импортных сельскохозяйственных товаров из Латинской Америки, например, генно-модифицированной кормовой кукурузы из Аргентины, чтобы восполнить нехватку продуктов.

Чрезвычайно высокие цены на энергоносители заставили правительства снизить акцизы и одобрить субсидии, чтобы облегчить бремя семей, которые не могут себе позволить отапливать все комнаты у себя дома или заправлять машину.

Ирландия снизила налоги на топливо и одобрила кредит на энергию и единовременную выплату домохозяйствам с низкими доходами. Германия объявила налоговые каникулы и энергетическую субсидию в размере 330 долларов на человека, что обойдётся казне в 17,5 миллиарда долларов.

В Испании правительство на прошлой неделе согласилось покрыть стоимость топлива после нескольких дней забастовок водителей грузовиков и рыбаков, оставивших супермаркеты без свежих базовых продуктов.

Великобритании снижение налогов на топливо и поддержка домохозяйств с низкими доходами будет стоить 3,2 миллиарда долларов.

По сравнению с октябрём прогнозы изменились. Осенью британский канцлер Казначейства Риши Сунак (Rishi Sunak) заявил, что бюджет был составлен для "экономики, готовой к новой эре оптимизма" и предполагал увеличение расходов на образование, здравоохранение и профессиональную подготовку.

Но в своём последнем докладе Парламенту Сунак предупредил, что "нужно быть готовыми к потенциальному значительному ухудшению экономики и общественного финансового состояния", поскольку страна столкнулась с самым большим падением уровня жизни за всю свою историю.

Общественность положительно отреагировала на налоговые льготы на энергию, но снижение доходов оказало ещё большее давление на правительства, которые и так пытаются справиться с большими долгами.

"Проблема в том, что на некоторых странах висят старые долги, большая часть из которых не выплачена. В Италии и Франции они составляют более 100% ВВП, — прокомментировала ситуацию Лукреция Рейхлин (Lucrezia Reichlin), преподаватель экономики Лондонской школы бизнеса, напомнив об огромных расходах на борьбу с пандемией. — Это что-то совсем новое в управлении экономическими процессами ЕС". В связи с коронавирусом в 2020 году Евросоюз приостановил действие правил, ограничивающих государственный долг до 60% ВВП страны.

А требования к бюджетам только возрастают. Лидеры ЕС заявили в этом месяце, что расходы на оборону и энергоносители могут составить 2,2 триллиона долларов.

Германия, крупнейшая европейская экономика, понесёт огромные расходы. Коалиционное правительство обещало выделить 1,7 миллиарда долларов на покупку сжиженного природного газа и сейчас инвестирует примерно такую же сумму в строительство постоянного терминала СПГ и аренду нескольких плавучих терминалов, чтобы уменьшить зависимость от российского топлива. В тоже время было решено сохранить угольные станции в качестве резерва, хотя в следующие четыре года будет выделено около 220 миллиардов долларов на переход к возобновляемым источникам энергии.

Для немецкого энергоснабжения наступает "исторический переломный момент" по мере отказа от российского топлива, отметил на прошлой неделе аналитический центр Deutsche Bank Research. Энергетические связи, которые поддерживались на протяжении десятилетий, "даже в самые напряжённые периоды холодной войны, будут ослаблены в последующие годы".

К этому следует добавить расходы на гуманитарную помощь 3,7 миллиона беженцев с Украины. Расходы на жильё, транспорт, питание и управление потоком мигрантов оцениваются в 30 миллиардов долларов только за первый год.

Некоторые страны пошли ещё дальше. Польша и Румыния предоставили беженцам возможность получить доступ к образованию, здравоохранению и социальным услугам, которыми пользуются их собственные граждане.

В конечном итоге, бюджеты стран представляют собой нечто большее, чем скучный набор цифр. В них отражены приоритеты и ценности стран.

Российские действия на Украине изменили их и дали понять, какие они.

ЕС решил в этом месяце "значительно увеличить расходы на оборону" и "больше вложить в средства, необходимые для проведения всего спектра операций".

Это соглашение касается стран, которые не достигли целевого показателя НАТО по оборонным расходам и не увеличили их как минимум до 2% своего ВВП, а также тех стран, которые превысили этот показатель. (Из 27 членов ЕС не все входят в Североатлантический альянс, в котором состоят всего 30 стран).

В феврале, за неделю до начала российской спецоперации, Парламент Франции опубликовал доклад, в котором заключил, что в случае крупномасштабной войны с использованием обычных вооружений на французскую армию надо будет выделить дополнительные 44-66 миллиардов долларов в течение 12 лет. Президент Эммануэль Макрон пообещал увеличить военные расходы, которые уже составляют 45 миллиардов долларов, или более 10% общего бюджета, если выиграет президентские выборы в следующем месяце.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) на прошлой неделе написала в статье в The New York Times, что "в этом году будет потрачено 2,3% ВВП, а в последующие годы расходы увеличатся до 2,5%".

Бельгия, Италия, Польша, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция, которая не входит в НАТО и сохраняет военный нейтралитет, тоже объявили об увеличении оборонного бюджета.

"Мы несём ответственность за меры, которые должны обезопасить нас", — сказал румынский премьер-министр Чукэ. Никто не знает, как будут развиваться события на Украине, но "мы должны оценить обстановку и адаптироваться к тому, что может произойти, — добавил политик. — Мы должны быть готовы к неожиданностям".

Патрисия Коэн (Patricia Cohen)