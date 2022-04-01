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ЦАМТО

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" принимает участие в Международной выставке ArmHigHtech 2022

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ЗРС С-350 «Витязь»
ЗРС С-350 «Витязь».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

ЦАМТО, 31 марта. АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" принимает участие в III Международной выставке оборонных технологий ArmHigHtech 2022, которая пройдет с 31 марта по 2 апреля 2022 года в столице Республики Армения.

В Ереване в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна Концерн представляет зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 "Триумф", зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук-М2Э", "Сосна", "Тор-М2Э", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ", "Оса-АКМ1" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска-М1".

Посетители выставки смогут изучить возможности радиолокационных станций (РЛС) воздушного обнаружения "Подлет-Е", "Гамма-ДЕ", "Каста 2Е2", РЛС наземной разведки "Фара-ВР", ПРП-5 и радиолокационной станции охраны объектов "Сова".

Впервые на ArmHigHtech можно увидеть ЗРК "Викинг" и ЗРС С-350Е "Витязь". ЗРС С-350Е "Витязь" вызывает все больший интерес у иностранных заказчиков. Эта система способна эффективно поражать не только существующие средства воздушного нападения, но и перспективные. Она превосходит "одноклассников" по количеству ракет в боекомплекте и отличается повышенной помехозащищенностью радиолокационного комплекса, который благодаря круговому (всеракурсному) режиму работы может отслеживать обстановку одновременно со всех направлений.

Все вышеперечисленные изделия Концерна представлены в виде моделей.

Также впервые на ArmHigHtech "Алмаз-Антей" представляет универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант" (натурный образец), который отличается возможностью многократного применения мишеней, имитирующих основные современные средства воздушного нападения.

Особое внимание на ArmHigHtech 2022 делегация холдинга уделит представлению широких возможностей Концерна по сервисному и послепродажному обслуживанию поставляемой техники, ее модернизации и утилизации, а также по обучению специалистов в сфере эксплуатации и ремонта, сообщает пресс-служба "АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

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  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Продукция
Tор-М2
Бук-М2
Гамма-ДЕ
Каста-2
Каста-2Е2
Оса-АКМ
С-400 Триумф
Тунгуска
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Тор ЗРК
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