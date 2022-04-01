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ЦАМТО

Нигерия и Россия обсуждают имплементацию соглашения в сфере обороны

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Ми-35М
Доставка рейсом транспортного самолета Ан-124-100 вертолетов Ми-35М на нигерийскую авиабазу Макурди.
Источник изображения: www.facebook.com/hqnigerianairforce

ЦАМТО, 31 марта. Имплементация соглашения РФ и Нигерии в сфере обороны идет на уровне МИД и Минобороны двух стран, заявил в интервью "РИА Новости" нигерийский посол в Москве Абдуллахи Шеху.

"Процесс идет, это не сиюминутное дело. Для имплементации соглашения проводятся некоторые визиты официальных лиц как нигерийских, так и российских. Идут обсуждения на уровне МИД и Минобороны двух стран", – сказал А.Шеху.

Посол также отметил, что по имплементации соглашения должна была пройти совместная российско-нигерийская комиссия, однако из-за напряженной международной обстановки ее пришлось перенести.

"В этом году еще не было времени, чтобы провести эту комиссию. Надеемся, скоро удастся назначить новую дату и обсудить прогресс в имплементации соглашения о военно-техническом сотрудничестве", – добавил А.Шеху.

Ранее посол сообщил, что в августе 2021 года РФ и Нигерия обновили соглашение о военно-техническом сотрудничестве от 2017 года, отмечает "РИА Новости".

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Страны
Нигерия
Россия
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