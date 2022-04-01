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ЦАМТО

Рособоронэкспорт организует российскую экспозицию на выставке ArmHighTech 2022

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Стенд "Рособоронэкспорта"
Стенд "Рособоронэкспорта".
Источник изображения: © Артур Шайхутдинов/ТАСС

ЦАМТО, 31 марта. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) организует единую российскую экспозицию на III Международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHighTech 2022, которая пройдет с 31 марта по 2 апреля в Ереване (Армения).

Компания проведет широкомасштабную демонстрацию высокотехнологичных, инновационных разработок и готовых решений в области современного вооружения, военной техники и технологий, а также в сфере обеспечения потребностей вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Армения и стран СНГ.

Всего в составе единой российской экспозиции на выставке планируется показать около 300 наименований продукции, в виде образцов, моделей, макетов, видеороликов, постеров, проспектов, буклетов и других рекламных материалов.

На своем стенде Рособоронэкспорт представит модели авиационной техники, в том числе вооружений для сухопутных сил, средств ПВО, стрелкового оружия и защищенных автомобилей различного назначения. Также компания покажет средства радиолокационной борьбы с малоразмерными БЛА.

Среди новинок российской оборонной промышленности впервые на ArmHighTech 2022 будут показаны модернизированные боевые и военно-транспортные вертолеты, танк Т-90МС, универсальная бронированная инженерная машина, боевые машины на базе универсальной колесной платформы "Бумеранг", а также автоматы Калашникова АК-15 и АК-203.

Кроме того, в Ереване Рособоронэкспорт представит широкие возможности российской промышленности по модернизации ранее поставленной продукции, в том числе в рамках совместной деятельности, сообщает пресс-служба российского спецэкспортера.

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  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Продукция
АК-74 "Калашников"
Т-90 "Владимир"
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
Проекты
БПЛА
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