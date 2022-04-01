США ввели санкции против Ирана из-за программы баллистических ракет

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Несмотря на то, что в последние недели на фоне событий на Украине США сделали несколько шагов навстречу Ирану и продолжили переговоры о возвращении к многосторонней ядерной сделке, в Вашингтоне сохранили верность политике санкций. В этот раз их ввели против нескольких организаций, которые, как считают американские власти, причастны к поставкам материалов для иранской программы баллистических ракет.

Объектом персональных санкций США стал некто Мохаммад Али Хоссейн, являющийся, по данным американской разведки, основным агентом по закупкам материалов для иранских баллистических ракет.

В США утверждают, что материалы закупаются для нужд подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отвечающего за исследования и разработку баллистических ракет, а также для компании Parchin Chemical Industries, которая является частью Организации оборонной промышленности Ирана. При этом, что интересно, недавно США начали более лояльно относиться к КСИР. Однако политические игры – политическими играми, а санкции для Вашингтона, судя по всему, уже стали частью национального имиджа.

Как заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон, введенные новые санкции свидетельствуют о том, что США и далее будут препятствовать появлению у Ирана собственных баллистических ракет. Сейчас, кстати, США и Иран продолжают переговоры по ядерной сделке. Из этих переговоров Вашингтон, в бытность президентом страны Дональда Трампа, вышел в одностороннем порядке. После разрыва сделки Иран вернулся к работе над ядерной программой, что не могло не обеспокоить новые американские власти.

Решительная на Украине, в Иране администрация действующего президента Джо Байдена заявила, что отдает предпочтение пути переговоров с иранским правительством. Представители Белого дома заявили, что США хотят вернуть Иран к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий. Но программа по созданию баллистических ракет – отдельный вопрос, и здесь США, как отметил замминистра финансов Нельсон, готовы демонстрировать бескомпромиссность и решительность.

Среди компаний, против которые в настоящее время введены санкции в связи с программой баллистических ракет – иранские Jestar Sanat Delijan и Sina Composite Delijan Co, а также PB Sadr Co. Теперь любым американским лицам запрещается заключать сделки с данными компаниями.

Также в США выразили недовольство региональной политикой Ирана. Только за последнее время на Ближнем Востоке произошло несколько инцидентов, которые связывают с действиями Тегерана – это обстрел Эрбиля на севере Ирака иранскими ракетами, обстрелы проиранскими повстанцами-хуситами нефтяных объектов Саудовской Аравии с помощью ракет и беспилотных аппаратов. Поэтому США, несмотря на требования Ирана, все же не снимают санкции с КСИР, который считают ответственным за все перечисленные выше инциденты. И в то же время политика США такова, что они продолжают надеяться на иранскую нефть, чтобы добиться снижения объёмов российского экспорта в мире, не снижая общих экспортных показателей по чёрному золоту. Так с Ираном у США «полная изоляция» или «сотрудничество»?..