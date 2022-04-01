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Интерфакс-АВН

"Уралвагонзавод" представил на оружейной выставке в Армении танк Т-90С и ещё несколько боевых машин

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Т-90С
Танк Т-90С.
Источник изображения: "Уралвагонзавод"

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Танки и Т-90С и Т-72, боевую машину поддержки пехоты (БМПП), а также бронированную ремонтно-эвакуационную машину представляет "Уралвагонзавод" (УВЗ) на III Международной выставке оборонных технологий "ArmHighTech-2022", которая стартует в четверг в Ереване.

"Танк Т-90С приобретён и эксплуатируется в девяти странах мира", - отмечено в сообщении пресс-службы УВЗ.

По её данным, заказчиков "привлекают исключительная надёжность, безотказность, ремонтопригодность и долговечность машины, а также оптимальное соотношение цены и качества".

Т-72, который также экспонируется на выставке в Армении, - самый массовый танк второй половины XX века. "Он стоит на вооружении порядка 50 стран и имеет практически неисчерпаемые возможности модернизации", - говорится в сообщении.

Представленная на "ArmHighTech-2022" БМПП применяется для поражения противотанковых средств и эффективного подавления живой силы противника. По боевой эффективности одна такая машина заменит две БМП и мотострелковый взвод. Большие углы наведения автоматических пушек дают возможность поражать мишени на верхних этажах зданий, обстреливать низколетящие воздушные цели, отмечено в сообщении.

Кроме того, в Армении представлена инженерная техника производства УВЗ - бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М и инженерная машина разграждения ИМР-3М.

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Армения
Россия
Продукция
БРЭМ-1
ИМР-3М
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Уралвагонзавод
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