Военные Центрального военного округа проводят учение с системами ПВО С-400 под Астраханью

Екатеринбург. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) с помощью систем ПВО С-400 "Триумф" отразили массированный авиаудар условного противника на учении в Астраханской области, сообщила пресс-служба округа в четверг.

"Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ региона, в ходе которого обнаружили, распознали и условно уничтожили групповые цели, осуществлявшие массированный авиационный налет", - говорится в сообщении.

"Средства воздушного нападения условного противника действовали на всем диапазоне высот и скоростей. Интенсивность авианалета составляла до пяти целей в минуту. Боевые расчеты поразили самолеты, баллистические и крылатые ракеты "противника" электронными пусками", - добавили в пресс-службе.

"Учение сил ПВО Центрального военного округа завершится в апреле боевыми пусками зенитных управляемых ракет. В нем задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники, около 1 тыс. военнослужащих из числа боевых расчетов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", офицеров управления и командных пунктов двух дивизий противовоздушной обороны округа", - отметили в ЦВО.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Предназначена для поражения самолетов-постановщиков помех, самолетов радиолокационного обнаружения и управления, самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей и других современных и перспективных средств воздушного нападения.