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Интерфакс-АВН

Военнослужащие ЮВО в ходе учений отработали противодействие беспилотникам условного противника

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Военнослужащий на станции постановки помех «Житель»
Военнослужащий на станции постановки помех «Житель».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Ростов-на-Дону. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного в Ставропольском крае, сорвали навигацию и управление ударной беспилотной авиации условного противника во время учения, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Специалистами РЭБ в радиусе 40 км были вскрыты сигналы управления ударной беспилотной авиацией условного противника. Командование решило применить современные станции помех комплексов "Борисоглебск-2" и "Житель", которые блокировали навигацию и вывели из строя беспилотные летательные аппараты. Кроме этого, специалисты РЭБ осуществили радиоэлектронное подавление пунктов управления и узлов связи условного врага", - говорится в сообщении.

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