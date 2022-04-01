Военнослужащие ЮВО в ходе учений отработали противодействие беспилотникам условного противника

Ростов-на-Дону. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного в Ставропольском крае, сорвали навигацию и управление ударной беспилотной авиации условного противника во время учения, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Специалистами РЭБ в радиусе 40 км были вскрыты сигналы управления ударной беспилотной авиацией условного противника. Командование решило применить современные станции помех комплексов "Борисоглебск-2" и "Житель", которые блокировали навигацию и вывели из строя беспилотные летательные аппараты. Кроме этого, специалисты РЭБ осуществили радиоэлектронное подавление пунктов управления и узлов связи условного врага", - говорится в сообщении.